लखनऊ : केन विलियमसन इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) में रणनीतिक सलाहकार के रूप में शामिल हो गए हैं, टीम के मालिक संजीव गोयनका ने गुरुवार सुबह सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी। फ्रैंचाइजी के मालिक गोयनका ने 35 वर्षीय पूर्व न्यूजीलैंड कप्तान के बारे में लिखा, 'उनका नेतृत्व, रणनीतिक अंतर्दृष्टि, खेल की गहरी समझ और खिलाड़यिों को प्रेरित करने की क्षमता उन्हें टीम के लिए एक अमूल्य योगदान बनाती है।'

विलियमसन, जो एसए 20 लीग में डरबन टीम के साथ रहते हुए सुपर जायंट्स फ्रैंचाइजी का हिस्सा रहे हैं, ने आखिरी बार इस साल मार्च में दुबई में भारत के खिलाफ चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में न्यूजीलैंड के लिए खेला था। उन्होंने अभी तक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास नहीं लिया है, लेकिन न्यूजीलैंड क्रिकेट के साथ एक आकस्मिक अनुबंध होने के कारण, उनके खेलने की संभावना कम ही है।

IPL के अनुभवी खिलाड़ी होने के बावजूद विलियमसन को पिछले दो सीजन में एक खिलाड़ी के रूप में कुछ खास करने को नहीं मिला है। आईपीएल 2023 में गुजरात टाइटन्स (GT) के लिए खेलते हुए उन्हें सीजन के पहले मैच में घुटने में चोट लग गई और फिर वे प्रतियोगिता में आगे नहीं खेल पाए। IPL 2024 में गुजरात टाइटन्स के साथ रहते हुए, उन्होंने केवल दो मैच खेले और 27 गेंदों में 27 रन बनाए। आईपीएल 2025 से पहले हुई मेगा नीलामी में उन्हें कोई टीम नहीं मिली।

हाल ही में, वह इंग्लैंड में द हंड्रेड में थे। वहां उन्होंने लंदन स्पिरिट के लिए आठ पारियों में 129.93 के स्ट्राइक रेट से 204 रन बनाए। विलियमसन को किसी टीम के सहयोगी स्टाफ का हिस्सा होने का कोई अनुभव नहीं है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में उनका बहुत सम्मान है। उन्होंने 2019 के एकदिवसीय विश्व कप के फाइनल में न्यूजीलैंड की कप्तानी की और दो साल बाद पहली विश्व टेस्ट चैंपियनशिप जीती। 023 में अपने पहले दो सीजन में तीसरे स्थान पर रही थी।