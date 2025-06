खेल डैस्क : मुल्लांपुर स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को आठ विकेट से हराकर चौथी बार आईपीएल फाइनल में जगह बनाकर इतिहास रच दिया। यह एकतरफा मुकाबला था क्योंकि पहले बल्लेबाजी करते हुए पीबीकेएस सिर्फ 101 रन पर ढेर हो गई। जवाब में आरसीबी ने सिर्फ 10 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया। मुल्लांपुर में जैसे ही आरसीबी जीती, सभी प्लेयर मैदान पर आ गए और जीत का जश्म मनाने लगे। विराट कोहली खुश थे क्योंकि उन्हें अपनी पहली आईपीएल ट्रॉफी जीतने का एक और मौका मिला। शानदार जीत के बाद, कैमरा विराट कोहली पर गया, जिन्होंने स्टैंड में मौजूद अनुष्का शर्मा की ओर देखकर एक प्यारा ईशारा किया। कोहली को 'जस्ट वन मोर' का इशारा करते हुए देखा गया जिसका मतलब था कि आरसीबी के पास अपनी पहली आईपीएल ट्रॉफी जीतने के लिए बस एक और मैच बचा है।

