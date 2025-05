खेल डैस्क : रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के प्रशंसकों के लिए अच्छी खबर है कि ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड ने नेट्स में गेंदबाजी शुरू कर दी है और वह आईपीएल 2025 के प्लेऑफ के लिए वापसी को तैयार हैं। हेजलवुड, जिन्हें टूर्नामेंट के दौरान चोट लगी थी, इस सीजन में आरसीबी के लिए अहम रहे हैं, जिन्होंने 10 मैचों में 18 विकेट लिए और टीम को प्लेऑफ में पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

हेजलवुड वर्तमान में ब्रिस्बेन में रिहैबिलिटेशन पूरा कर रहे हैं और अगले सप्ताह भारत आने का फैसला करेंगे। एक प्रशंसक द्वारा साझा किए गए वीडियो में हेजलवुड नेट्स में सैम कोंस्टास को गेंदबाजी करते दिखे, जहां मिशेल स्टार्क और नाथन लियोन भी अभ्यास कर रहे थे। सभी ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (डब्ल्यूटीसी) 2025 फाइनल की तैयारी में जुटे हैं, जो 11 जून से दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शुरू होगा।

हेजलवुड की चोट अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई है, और वह भारत आने से पहले डब्ल्यूटीसी फाइनल को ध्यान में रखेंगे। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने खिलाड़ियों को घर बुलाने के बारे में कोई बयान नहीं दिया है। अगर आरसीबी फाइनल में पहुंचती है, तो हेजलवुड को 3 जून तक भारत में रहना होगा।

