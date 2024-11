खेल डैस्क : इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर ने सोमवार को केंसिंग्टन ओवल में पांच मैचों की श्रृंखला के दूसरे टी20 मैच के दौरान गुडाकेश मोती की गेंद पर 115 मीटर लंबा छक्का लगाया। यह उल्लेखनीय क्षण इंग्लैंड की पारी के नौवें ओवर की तीसरी गेंद पर आया। मोती ने एक लेंथ गेंद फेंकी और बटलर ने पिच के नीचे से गेंद को छत के ऊपर और स्टेडियम के बाहर भेज दिया। देखें वीडियो-

115 METRE SIX 🤯 Buttler hits one out of the ground and he is cooking! pic.twitter.com/Dho5NpVKIZ



ऐसा रहा मुकाबला

इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी की। साकिब महमूद ने ब्रैंडन किंग को सिर्फ 1 रन पर आउट कर दिया जबकि जोफ्रा आर्चर ने एविन लुईस (8) को। निकोलस पूरन 14, रोस्टन चेज 13 और शेरफेन रदरफोर्ड 1 ही रन बनाए। तभी कप्तान रोवमैन पॉवेल ने 41 गेंदों में 43 रन बनाए, जबकि रोमारियो शेफर्ड ने 12 गेंदों में 22 रन बनाए और 158/8 तक पहुंचा दिया। जवाब में जोस बटलर ने अपनी टीम का नेतृत्व किया और 45 गेंदों पर 83 रन जड़कर टीम को 15वें ओवर में जीत दिला दी। विल जैक ने 38 तो लिविंगस्टोन ने 11 गेंदों पर 23 रन बनाए।

मैच जीतने के बाद इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर ने कहा कि क्रीज पर समय बिताना बहुत अच्छा है। पहली कुछ गेंदों में थोड़ा परेशानी हुई, लेकिन उस अवधि के दौरान वापसी करने में कामयाब रहे। मेरे पास बहुत अनुभव है। अलग-अलग पोजीशन पर बैटिंग की है। तीसरे नंबर पर आप दूसरी गेंद या पावरप्ले के बाहर आ सकते हैं। विल जैक के पास अविश्वसनीय प्रतिभा है। वह ऐसे शॉट खेल सकते हैं जो कई अन्य नहीं खेल सकते।

Two wins in two days! 🙌



The perfect start to the series as we take a 2-0 lead 💪



🌴 #WIvENG 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 | #EnglandCricket pic.twitter.com/fiiq9Ev6Bd