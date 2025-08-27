स्पोर्ट्स डेस्क : जोस बटलर ने द हंड्रेड मेन्स 2025 सीजन के 30वें मैच में मैनचेस्टर ओरिजिनल्स को नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स पर 7 विकेट से शानदार जीत दिलाई। लीड्स के हेडिंग्ले में जीत के लिए 140 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए पूर्व इंग्लिश कप्तान ने सिर्फ 37 गेंदों पर 7 चौकों और 5 गगनचुंबी छक्कों की मदद से 70 रन बनाए।

तीसरे नंबर पर रचिन रवींद्र ने भी 47* रनों की पारी खेली जिससे ओरिजिनल्स ने 140 रनों के लक्ष्य को 16 गेंद शेष रहते हासिल कर लिया इस तरह टूर्नामेंट में अपनी तीसरी जीत दर्ज करते हुए आठ टीमों की अंक तालिका में छठे नंबर पर पहुंच गए।

बटलर ने द हंड्रेड मेन्स 2025 सीजन के 30वें मैच में नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स के गेंदबाजों के खिलाफ 37 गेंदों पर 70 रन ठोक दिए। पूर्व इंग्लिश कप्तान समित पटेल को खासा पसंद करते थे और उन्होंने पारी के एक चरण में इस सीनियर स्पिनर को सिर्फ चार गेंदों में एक छक्का और दो चौके जड़े। तीसरे नंबर पर बल्लेबाज़ी करते हुए बटलर मैनचेस्टर ओरिजिनल्स के दोनों सलामी बल्लेबाज़ों फिल साल्ट और बेन मैककिनी के आउट होने के बाद 31/2 के स्कोर के बाद क्रीज पर पहुंचे। इस सीनियर खिलाड़ी ने अपनी शानदार गेंदबाजी और दबाव को झेला और रचिन रवींद्र के साथ उनकी 99 रनों की साझेदारी ने मैनचेस्टर ओरिजिनल्स को फिर से जीत दिला दी।

ओरिजिनल्स द्वारा नॉर्दर्न सुपरचार्जर्स को 7 विकेट से हराकर द हंड्रेड मेन्स 2025 सीजन में अपनी तीसरी जीत दर्ज करने के तुरंत बाद बटलर को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया। यह पारी टूर्नामेंट में उनका तीसरा और उनके हंड्रेड करियर का आठवां अर्धशतक था। जोस बटलर ने भी इस हंड्रेड 2025 सीजन में अपने रनों की संख्या 283 तक पहुंचाई और वह सर्वाधिक रन बनाने वालों के मामले में केवल जॉर्डन कॉक्स (327 रन) से पीछे हैं।