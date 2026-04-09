गुवाहाटी : राजस्थान रॉयल्स (RR) के तेज गेंदबाजी कोच शेन बॉन्ड ने 2026 इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) सीजन की मजबूत शुरुआत के बाद टीम की तेज गेंदबाजी यूनिट की तारीफ की है। गुरुवार को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के खिलाफ RR के मुकाबले से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए बॉन्ड ने कहा, 'असल में यह एक शानदार शुरुआत रही है। मुझे लगता है कि जब आप हर IPL अभियान की शुरुआत करते हैं, खासकर पिछले साल के मुश्किल सीजन के बाद तो हमेशा थोड़ी घबराहट वाली ऊर्जा होती है। मुझे लगता है कि न केवल तेज गेंदबाजी समूह, बल्कि कुल मिलाकर गेंदबाजी समूह और पूरी टीम ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है।'

बॉन्ड ने आगे कहा कि टीम के भीतर आत्मविश्वास बढ़ रहा है। उन्होंने कहा, 'जिस तरह से हम चीजों को आगे बढ़ा रहे हैं, उसे लेकर एक शांत आत्मविश्वास है। मुझे लगता है कि जैसे ही इस प्रतियोगिता में आपकी जीत हार से ज्यादा हो जाती है, तो आप थोड़ा आराम महसूस कर सकते हैं। मैदान के बाहर भी, इसका मतलब है कि खिलाड़ी एक-दूसरे से थोड़ा और खुलकर बात कर पाते हैं। हम अभी भी उन क्षेत्रों पर चर्चा करने में काफी समय बिता रहे हैं जिनमें हम सुधार कर सकते हैं, जो कि तब अच्छा होता है जब आप 3-0 से आगे हों, न कि इसके विपरीत स्थिति में।'

बॉन्ड ने RR के गेंदबाजी आक्रमण में मौजूद गहराई और विविधता पर भी जोर दिया। बॉन्ड ने कहा, 'हमारे पास गेंदबाजों का एक बहुत अच्छा समूह है, सभी एक-दूसरे से काफी अलग हैं, लेकिन टीम के भीतर काफी प्रतिस्पर्धा भी है, जो कि एक बहुत अच्छी स्थिति है।' RR इस IPL सीजन में 100 प्रतिशत जीत के रिकॉर्ड के साथ इस मुकाबले में उतर रही है। रॉयल्स ने गुवाहाटी में अपने पहले मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स को आसानी से हरा दिया, फिर अहमदाबाद में एक रोमांचक अंतिम-ओवर के मुकाबले में गुजरात टाइटन्स को मात दी और इसके बाद अपने पिछले घरेलू मुकाबले में 5 बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस को हराया।

टीमें :

राजस्थान रॉयल्स : रियान पराग (कप्तान), ध्रुव जुरेल, डोनोवन फरेरा, रवि सिंह, वैभव सूर्यवंशी, यशस्वी जयसवाल, शुभम दुबे, लुआन-ड्रे प्रीटोरियस, शिम्रोन हेटमायर, अमन राव, रवींद्र जडेजा, दासुन शनाका, युद्धवीर सिंह, जोफ्रा आर्चर, तुषार देशपांडे, क्वेना मफाका, नंद्रे बर्गर, सुशांत मिश्रा, कुलदीप सेन, एडम मिल्ने, ब्रिजेश शर्मा, रवि बिश्नोई, विग्नेश पुथुर, यश पुंजा।

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु : रजत पाटीदार (कप्तान), विराट कोहली, टिम डेविड, देवदत्त पडिक्कल, फिल साल्ट, जितेश शर्मा, क्रुणाल पंड्या, जैकब बेथेल, रोमारियो शेफर्ड, स्वप्निल सिंह, जोश हेजलवुड, भुवनेश्वर कुमार, रसिख सलाम, यश दयाल, सुयश शर्मा, नुवान तुषारा, अभिनंदन सिंह, वेंकटेश अय्यर, जैकब डफी, मंगेश यादव, सात्विक देसवाल, जॉर्डन कॉक्स। कनिष्क चौहान, विहान मल्होत्रा, विक्की ओस्तवाल।