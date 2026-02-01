तिरुवनंतपुरम (केरल) : भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए पांचवें टी20 मुकाबले में भारतीय टीम के स्टार तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के नाम एक अनचाहा रिकॉर्ड दर्ज हो गया। ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए इस हाई-स्कोरिंग मैच में बुमराह ने अपने टी20 करियर का सबसे महंगा गेंदबाजी स्पेल डाला।

टी20 करियर का सबसे महंगा प्रदर्शन

न्यूजीलैंड के खिलाफ बुमराह ने 4 ओवर में 58 रन खर्च किए और कोई विकेट नहीं ले सके। यह उनके अब तक के 262 टी20 मैचों में सबसे महंगा स्पेल रहा। इससे पहले उनका सबसे खराब प्रदर्शन आईपीएल 2021 में चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ था, जब उन्होंने 1/56 रन दिए थे।

टी20I का सबसे महंगा ओवर भी बुमराह के नाम

इस मुकाबले में बुमराह का तीसरा ओवर उनके टी20 अंतरराष्ट्रीय करियर का सबसे महंगा ओवर साबित हुआ। इस ओवर में उन्होंने 22 रन लुटाए, जो 2017 में इंग्लैंड के खिलाफ कानपुर में दिए गए 21 रन से भी ज्यादा है।

ओवर-दर-ओवर कैसे बिगड़ा हिसाब

बुमराह गेंदबाजी के लिए तब आए जब न्यूजीलैंड का स्कोर 4 ओवर में 56/1 था। पहले ओवर में सिर्फ 10 रन दिए; दूसरे ओवर में 14 रन, जहां रचिन रवींद्र ने छक्का और ग्लेन फिलिप्स ने चौका जड़ा; तीसरे ओवर में डेरिल मिचेल ने दो छक्के और एक चौका लगाया, जबकि बेवन जैकब्स ने भी बाउंड्री जमाई; आखिरी ओवर (18वां) में ईश सोढ़ी और जैकब डफी ने चौके लगाए, कुल 13 रन पड़े।

बावजूद इसके भारत की बड़ी जीत

बुमराह के महंगे स्पेल के बावजूद भारतीय टीम ने मुकाबले पर पूरी तरह नियंत्रण बनाए रखा। ईशान किशन ने 43 गेंदों में शानदार 103 रन ठोके, सूर्यकुमार यादव ने 30 गेंदों पर 63 रन बनाए, दोनों के बीच 137 रनों की साझेदारी हुई, भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 271/5 का विशाल स्कोर खड़ा किया।

गेंदबाजी में अर्शदीप और अक्षर बने हीरो

लक्ष्य का पीछा करते हुए न्यूजीलैंड की टीम 225 रन पर ऑलआउट हो गई। अर्शदीप सिंह ने 4 ओवर में 5/51 लेकर अपना पहला टी20I पांच विकेट हॉल पूरा किया, अक्षर पटेल ने 4 ओवर में 3/33 के आंकड़े दर्ज किए, फिन एलन की 38 गेंदों पर 80 रनों की पारी भी कीवी टीम को जीत नहीं दिला सकी। भारत ने यह मुकाबला 46 रन से जीतकर सीरीज 4-1 से अपने नाम कर ली।

