कुमामोटो (जापान): भारत के स्टार शटलर लक्ष्‍य सेन का जापान मास्टर्स सुपर 500 टूर्नामेंट में सफर सेमीफाइनल पर खत्म हो गया। शनिवार को खेले गए मुकाबले में उन्हें मेजबान खिलाड़ी केंटा निशिमोटो ने तीन गेम तक चले कड़े मुकाबले में 19-21, 21-14, 12-21 से हराया।

पहले गेम में लक्ष्‍य ने 8-3 की बढ़त लेकर शानदार शुरुआत की, लेकिन निशिमोटो ने सात लगातार पॉइंट लेकर मैच की गति बदल दी। अंत में नेट पर हुई गलतियों ने भारतीय खिलाड़ी को गेम गंवाने पर मजबूर किया।

दूसरे गेम में लक्ष्‍य ने शानदार वापसी की। 1-5 से पीछे रहने के बाद उन्होंने नियंत्रित रैलियों और धारदार स्मैश के दम पर 21-14 से मैच को निर्णायक गेम तक पहुंचाया।

तीसरे गेम में निशिमोटो पूरी तरह हावी दिखे। तेज अटैक और सटीक शॉट्स की मदद से उन्होंने 14-7 की बड़ी बढ़त बना ली। इसके बाद लक्ष्‍य मैच में लौट नहीं सके और जापानी खिलाड़ी ने 21-12 से जीत दर्ज कर फाइनल में प्रवेश कर लिया।

इससे पहले लक्ष्‍य ने क्वार्टरफाइनल में पूर्व विश्व चैंपियन लोह कीन यू को 21-13, 21-17 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई थी। वह टूर्नामेंट में टिके रहने वाले भारत के आखिरी खिलाड़ी थे, क्योंकि एचएस प्रणय दूसरे राउंड में ही बाहर हो गए थे और डबल्स व महिला वर्ग में भारत का सफर बुधवार को ही समाप्त हो गया था।