स्पोर्ट्स डेस्क: पूर्व वर्ल्ड नंबर-1 सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय पुरुष डबल्स जोड़ी ने BWF वर्ल्ड टूर फाइनल्स में शानदार प्रदर्शन करते हुए इतिहास रच दिया है। शुक्रवार को लीग मुकाबले में उन्होंने मलेशिया की वर्तमान वर्ल्ड नंबर-2 जोड़ी आरोन चिया और सोह वूई यिक को 70 मिनट तक चले रोमांचक मुकाबले में 17-21, 21-18, 21-15 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया।

इस जीत के साथ सात्विक-चिराग सीजन के अंतिम टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय पुरुष जोड़ी बन गई। मुकाबला हांगझू के ओलिंपिक स्पोर्ट्स सेंटर जिम्नेजियम में खेला गया, जहां पहले गेम में हार का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने शानदार वापसी की।

सेमीफाइनल में उनका सामना चीनी जोड़ी लियांग वेइ केंग और वांग चांग से होगा, जो ओलिंपिक सिल्वर मेडल विजेता हैं। ग्रुप स्टेज में भी सात्विक-चिराग ने इन्हें हराया था, इसलिए फैंस को रोमांचक मुकाबले की उम्मीद है।

BWF वर्ल्ड टूर फाइनल्स साल का सबसे बड़ा बैडमिंटन टूर्नामेंट है, जिसमें हर कैटेगरी में दुनिया की टॉप 8 खिलाड़ी या जोड़ियां हिस्सा लेती हैं। इसमें ग्रुप स्टेज के बाद सेमीफाइनल और फाइनल खेले जाते हैं, और इसे बैडमिंटन का सीजन फिनाले माना जाता है।

भारत की अब तक की उपलब्धियों की बात करें तो, केवल पी.वी. सिंधु ने 2018 में खिताब जीता है, जबकि साइना नेहवाल 2011 में फाइनल तक पहुंची थीं। डबल्स में ज्वाला गुट्टा और वी. दीजू 2009 में फाइनल खेले थे।