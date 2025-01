मुंबई : जम्मू कश्मीर के कप्तान पारस डोगरा ने गत चैम्पियन मुंबई के खिलाफ रणजी ट्रॉफी मैच में अंपायरिंग के स्तर पर निराशा जताते हुए कहा कि मैच अधिकारियों को और चौकन्ना रहना चाहिए था। प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 140 मैच खेल चुके 40 वर्ष के डोगरा ने कहा कि ऐसा कई सालों से चला आ रहा है। दूसरे दिन आईसीसी एलीट पैनल से बाहर किए गए अंपायर सुंदरम रवि मुंबई की पारी के दौरान श्रेयस अय्यर के बल्ले से गेंद टकराने की आवाज नहीं सुन सके जबकि वह सभी ने सुनी। उन्होंने मुंबई के कप्तान अजिंक्य रहाणे को विकेट के पीछे कैच आउट करार दिया। रहाणे सीमारेखा तक पहुंच चुके थे जब उन्हें वापिस बुलाया गया।

What. A. Catch 😮



J & K captain Paras Dogra pulls off a sensational one-handed catch to dismiss Mumbai captain Ajinkya Rahane 🔥#RanjiTrophy | @IDFCFIRSTBank



Scorecard ▶️ https://t.co/oYXDhqotjO pic.twitter.com/vAwP5vY28P