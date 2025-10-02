Go to PunjabKesari.in

अहमदाबाद : अनुभवी भारतीय ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा ने वेस्टइंडीज के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की श्रृंखला में उप-कप्तानी की जिम्मेदारी मिलने को लेकर बड़ा खुलासा किया है। जडेजा का कहना है कि उन्हें यह जानकारी पहले से नहीं दी गई थी और यह देखकर ही खुशी हुई कि उनके नाम के साथ उप-कप्तान का टैग जुड़ा था।

टीम की घोषणा के समय मिली जानकारी

जडेजा ने बीसीसीआई.टीवी से बातचीत में कहा, "उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा। बस टीम की घोषणा की गई और मैंने देखा कि मेरे नाम के आगे वाइस-कप्तान लिखा है। यह मेरे लिए बहुत खुशी की बात थी। एक खिलाड़ी के तौर पर, जब आप प्रबंधन और कप्तान से किसी तरह का विश्वास देखते हैं, तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है।" उन्होंने आगे कहा कि यह जिम्मेदारी उन्हें टीम को अनुभव और मार्गदर्शन देने का अवसर देती है। "मुझे यह करने में बहुत खुशी है। जब भी टीम को मेरे अनुभव की ज़रूरत होगी, मैं हमेशा तैयार रहूंगा।"

ऋषभ पंत की अनुपलब्धता के कारण मिली उप-कप्तानी

जडेजा को उप-कप्तान की जिम्मेदारी कप्तान शुभमन गिल के साथ साझा करने का अवसर मिला, क्योंकि इंग्लैंड दौरे में चोटिल हुए ऋषभ पंत दो मैचों की श्रृंखला के लिए उपलब्ध नहीं थे। 36 वर्षीय सौराष्ट्र के खिलाड़ी का कहना है कि यह उनके लिए व्यक्तिगत रूप से और करियर के लिहाज़ से बहुत खास मौका है। जडेजा ने कहा, "प्रबंधन और कप्तान ने मुझे अतिरिक्त जिम्मेदारी दी, और यह मेरे लिए सम्मान की बात है।" 

इंग्लैंड दौरे की शानदार यादें

जडेजा का इंग्लैंड दौरा शानदार रहा। उन्होंने एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी में निचले क्रम पर खेलने के बावजूद 516 रन बनाए और चौथे सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी रहे। इसमें उनके एक शतक और 5 अर्धशतक शामिल थे। उनके लाल गेंद के करियर में अब तक कुल 3,886 रन और 330 विकेट शामिल हैं। 37.73 की औसत से उन्होंने बल्लेबाज़ी में निरंतरता दिखाई और 25.12 की औसत से गेंदबाज़ी में भी शानदार योगदान दिया। 15 बार उन्होंने किसी पारी में पाँच विकेट लेने का कारनामा भी किया है।

टीम के लिए अनुभव का अहम योगदान

जडेजा का अनुभव भारतीय टीम के लिए हमेशा मूल्यवान रहा है। उप-कप्तानी की जिम्मेदारी मिलने के बाद उन्होंने कहा कि टीम के प्रदर्शन और रणनीति में मदद करना उनकी प्राथमिकता है। "मुझे टीम के साथ अपना अनुभव साझा करने में हमेशा खुशी होती है।" जडेजा की यह जिम्मेदारी न केवल टीम इंडिया के लिए मददगार साबित होगी, बल्कि उनके व्यक्तिगत करियर को भी एक नई दिशा देगी। 
 