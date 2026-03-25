नई दिल्ली : इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन (ISSF) वर्ल्ड कप सीरीज का आगाज हो चुका है और 12 सदस्यीय भारतीय टीम साल के पहले ISSF वर्ल्ड कप शॉटगन में हिस्सा लेने के लिए तैयार है, जो 25 मार्च से 3 अप्रैल 2026 तक मोरक्को के टैंजियर में आयोजित होगा। इस प्रतियोगिता में 43 देशों के 270 से अधिक खिलाड़ी भाग ले रहे हैं, जहां पांच ओलंपिक शॉटगन स्पर्धाओं में पांच स्वर्ण पदकों के लिए मुकाबला होगा।

इसमें मौजूदा विश्व और ओलंपिक चैंपियन भी शामिल हैं, जो एक लंबे और महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय सीजन से पहले अपनी तैयारियों को परखने के लिए उत्सुक हैं। पुरुष और महिला स्कीट निशानेबाज सबसे पहले मैदान में उतरेंगे, जहां क्वालिफिकेशन राउंड के पहले 75 शॉट्स शुक्रवार (27 मार्च 2026) को खेले जाएंगे। इसके बाद अगले 50 शॉट्स और फाइनल अगले दिन आयोजित होंगे। प्रतियोगिता का अंतिम फाइनल ट्रैप मिक्स्ड टीम इवेंट होगा, जो 2 अप्रैल 2026 को खेला जाएगा।

भारतीय शॉटगन टीम ने पिछली बार पूरी टीम के रूप में पिछले साल एथेंस वल्डर् चैंपियनशिप में हिस्सा लिया था, जहां सीनियर खिलाड़ी जोरावर सिंह संधू ने पुरुष ट्रैप में ऐतिहासिक कांस्य पदक जीता था। टीम सोमवार को ही मोरक्को पहुंच गई थी, जो मिस्र के काहिरा होते हुए टैंजियर पहुंची। खिलाड़ियों ने आधिकारिक स्थल टैंजियर शूटिंग क्लब रेंज में अनौपचारिक अभ्यास सत्र भी कर लिया है। स्कीट निशानेबाजों के लिए आधिकारिक प्री-इवेंट ट्रेनिंग गुरुवार (26 मार्च) को निर्धारित है।

स्कीट प्रतियोगिताओं से पहले राष्ट्रीय कोच विक्रम चोपड़ा ने कहा, 'हम जल्दी इसलिए आए ताकि यहां के माहौल के अनुसार खुद को ढाल सकें और क्योंकि टीम लंबे समय बाद इस स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर रही है। ट्रेनिंग कड़ी और सकारात्मक रही है, लेकिन एक महत्वपूर्ण साल की शुरुआत में अपनी तैयारी को परखने के लिए विश्वस्तरीय प्रतियोगिता से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। हमें उम्मीद है कि हम मोरक्को में साल की सकारात्मक शुरुआत करेंगे।'

टैंजियर में पुरुष स्कीट में भारत की उम्मीदों का जिम्मा अनुभवी खिलाड़ी मन सिंह और परम्पाल सिंह गुरोन के कंधों पर होगा, जबकि ज्योतिरादित्य सिंह सिसोदिया टीम को पूरा करेंगे। मन सिंह, जो पूर्व एशियाई चैंपियन हैं, तीन साल बाद टीम में वापसी कर रहे हैं, जबकि परम्पाल ने आखिरी बार 2022 में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। युवा ज्योतिरादित्य ने पिछले साल शिमकेंट एशियाई चैंपियनशिप में जूनियर कांस्य पदक जीता था और वह अपने सीनियर डेब्यू के लिए उत्साहित हैं।

महिला स्कीट में ओलंपियन महेश्वरी चौहान टीम का नेतृत्व करेंगी, उनके साथ राज्य की जूनियर खिलाड़ी दर्शना और यशस्वी राठौड़ होंगी। यह पूरी महिला टीम राजस्थान से है। ट्रैप टीम में तीन ओलंपियन शामिल हैं-महिलाओं में राजेश्वरी कुमारी और पुरुषों में पृथ्वीराज टोंडाइमन व कीनन चेनाई। कीर्ति गुप्ता और आशीमा अहलावत, राजेश्वरी के साथ महिला ट्रैप में हिस्सा लेंगी, जबकि भौनीश मेंदीरत्ता पुरुष ट्रैप में अपने एक वल्डर् कप रजत पदक के रिकॉर्ड को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। ट्रैप मिक्स्ड टीम इवेंट में पृथ्वीराज और कीर्ति, तथा कीनन और राजेश्वरी भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे।