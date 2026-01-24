स्पोर्ट्स डेस्क : भारत बनाम न्यूज़ीलैंड के दूसरे T20I मैच में भारत के विकेटकीपर-बल्लेबाज ईशान किशन ने सिर्फ 32 गेंदों में 76 रन की धुआंधार पारी खेली। इस पारी की बदौलत सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में भारतीय टीम ने न्यूज़ीलैंड को 7 विकेट से हराकर सीरीज में 2-0 की बढ़त हासिल की। किशन ने मैच के बाद खुलासा किया कि लंबी अवधि तक टीम से बाहर रहने के दौरान उन्होंने अपने खेल और खुद के बारे में कई महत्वपूर्ण सवालों के जवाब ढूंढे।

785 दिनों बाद ईशान किशन की वापसी

ईशान किशन लगभग 785 दिन तक भारतीय टीम से दूर थे। उनकी वापसी आसान नहीं थी। उन्हें फिर से टीम में जगह बनाने के लिए घरेलू क्रिकेट में लगातार प्रदर्शन करना पड़ा। किशन ने झारखंड की पहली सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीत में अहम योगदान दिया और विजय हजारे ट्रॉफी में कर्नाटक के खिलाफ रिकॉर्ड तोड़ शतक भी लगाया।

ड्रॉप होने के बाद किशन की मानसिक तैयारी

पोस्ट-मैच प्रस्तुति में किशन ने कहा कि टीम से बाहर रहते हुए उन्होंने खुद से सिर्फ एक सवाल पूछा: "क्या मैं फिर से उच्च स्तर पर प्रदर्शन कर सकता हूँ?" किशन ने स्पष्ट किया कि उन्हें हमेशा भरोसा था कि वह पारी खेल सकते हैं। उनका फोकस केवल अच्छा खेल दिखाने और रन बनाने पर था।

'मैं सिर्फ यही देख रहा था कि रन बनाऊं। कभी-कभी यह अपने लिए करना जरूरी होता है, ताकि आप खुद को साबित कर सकें। अगर आप भारत के लिए खेल सकते हैं, तो घरेलू क्रिकेट में रन बनाना बहुत जरूरी था। और खुशी की बात यह है कि हमने ट्रॉफी भी जीत ली। यह दिन मेरे लिए बहुत खास था।'

घरेलू क्रिकेट से मिली वापसी की राह

भारत की ऑस्ट्रेलिया टूर 2024–25 की निराशाजनक वापसी के बाद BCCI ने सभी खिलाड़ियों को घरेलू क्रिकेट में लौटने का निर्देश दिया। ईशान किशन ने घरेलू टूर्नामेंटों में बेहतरीन प्रदर्शन कर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी की। किशन के लिए यह मौका केवल रन बनाने और आत्मविश्वास फिर से हासिल करने का था।