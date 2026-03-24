स्पोर्ट्स डेस्क : IPL 2026 की शुरुआत से ठीक पहले Mumbai Indians के लिए एक चिंताजनक खबर सामने आई है। टीम के सबसे भरोसेमंद तेज गेंदबाज Jasprit Bumrah अभी तक प्री-सीजन कैंप से नहीं जुड़े हैं, जिससे उनकी फिटनेस को लेकर सवाल उठने लगे हैं। मुंबई को 29 मार्च को कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ अपना पहला मैच खेलना है, लेकिन बुमराह की अनुपस्थिति ने टीम मैनेजमेंट और फैंस दोनों की चिंता बढ़ा दी है। अब सबकी नज़र उनकी वापसी की टाइमिंग पर टिकी हुई है।

BCCI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में मौजूद बुमराह

रिपोर्ट्स के मुताबिक, बुमराह इस समय कर्नाटक स्थित BCCI के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE) में हैं। वह अभी तक टीम के ट्रेनिंग कैंप में शामिल नहीं हुए हैं। मुंबई इंडियंस के साथ जुड़ने के लिए शहर भी नहीं पहुंचे हैं। हालांकि अब तक यह साफ नहीं हो पाया है कि वह किसी नई चोट से जूझ रहे हैं या सिर्फ एहतियात के तौर पर मेडिकल निगरानी में हैं।

T20 वर्ल्ड कप 2026 में शानदार प्रदर्शन

हाल ही में खत्म हुए T20 वर्ल्ड कप 2026 में बुमराह ने बेहतरीन प्रदर्शन किया था जिसमें सेमीफाइनल और फाइनल में मैच जिताऊ गेंदबाजी, लगातार 140+ किमी/घंटा की रफ्तार शामिल थी। कई विशेषज्ञों ने उन्हें ‘प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट’ का दावेदार माना। इस दौरान उनकी फिटनेस को लेकर कोई बड़ी समस्या सामने नहीं आई थी, जिससे मौजूदा स्थिति और भी उलझन भरी लग रही है।

फिटनेस को लेकर BCCI का सतर्क रवैया

BCCI बुमराह की फिटनेस को लेकर कोई जोखिम नहीं लेना चाहता। उन्हें पहले भी बैक इंजरी की समस्या रही है, बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी 2024-25 के दौरान चोट लगी थी, IPL 2025 के शुरुआती मैच भी मिस किए थे, इसी वजह से बोर्ड उनकी वापसी को लेकर बेहद सावधानी बरत रहा है, ताकि लंबी अवधि के लिए उन्हें फिट रखा जा सके।

टीम से जुड़ने में देरी ने बढ़ाई चिंता

MI के हेड कोच Mahela Jayawardene ने पहले बताया था कि T20 वर्ल्ड कप खेलने वाले खिलाड़ी 22 मार्च तक टीम से जुड़ जाएंगे। लेकिन बुमराह का अब तक कैंप में शामिल न होना कई सवाल खड़े कर रहा है। क्या यह सिर्फ एहतियात है या कोई नई परेशानी—इस पर अभी स्पष्टता नहीं है।