खेल डैस्क : अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम को गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल का सबसे फेवरेट स्टेडियम माना जाता है। इस स्टेडियम पर वह वनडे, टी20 फार्मेट में ढेरों रन बना चुके हैं। इसी मैदान पर उनके आईपीएल शतक भी है। लेकिन बुधवार को राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ अहम मुकाबले में शुभमन गिल जोफ्रा आर्चर की एक अंदर आती गेंद से चमका खाकर बोल्ड हो गए। खास बात यह रही कि शुभमन जिस तरह से आऊट हुए, उसके बारे में मैच से कुछ घंटे पहले ही इरफान पठान ने अपने मैच प्रिव्यू की वीडियो में भविष्य वाणी कर दी थी। ऐसे में शुभमन जैसे ही आऊट हुए, पठान की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। देखें जोफ्रा की शुभमन को आऊट करने की वीडियो-

UNPLAYABLE! 🥵#JofraArcher is breathing fire with the new ball as #ShubmanGill falls prey to a peach of a delivery 🔥



Watch the LIVE action ➡ https://t.co/Bu2uqHSFdi #IPLonJioStar 👉 #GTvRR | LIVE NOW on Star Sports 1, Star Sports 1 Hindi & JioHotstar! pic.twitter.com/TH9VDBFK80 — Star Sports (@StarSportsIndia) April 9, 2025



उक्त वीडियो में इरफान कहते हैं कि आज गुजरात और राजस्थान के बीच रोमांचक मुकाबला होने की उम्मीद है। सबसे पहले देखने लाइक होंगे जोफ्रा आर्चर बनाम शुभमन गिल। शुभमन को जोफ्रा की स्पीड से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर जोफ्रा छह मीटर पर फेंकी गेंद को थोड़ा लेट इनस्विंग कराएंगे तो यह शुभमन के लिए खतरनाक हो सकती है। जोफ्रा विकेट निकाल सकते हैं।

Irfan pathan about Jofra Archer vs Shubham Gill but it turned into Reality #GTvsRR pic.twitter.com/LHOvjH5kMj — wick (@Think_TankX) April 9, 2025



शुभमन के आऊट होने के बाद शुभमन ने दोबारा टि्वट किया। उन्होंने लिखा- मैंने अपने पिछले वीडियो में जोफ्रा आर्चर से गिल को दी गई इस गेंद के बारे में बात की थी। इस मैच का बेसब्री से इंतजार था। क्या सेटअप था।

Spoke abt this delivery from Jofra Archer to Gil on my last video. Was looking forward to this match up. What a set up. — Irfan Pathan (@IrfanPathan) April 9, 2025



गुजरात की शुरूआत खराब रही। तीसरे ओवर में शुभमन महज दो रन बनाकर जोफ्रा आर्चर की 147 किमी प्रति घंटा की स्पीड से आई गेंद पर बोल्ड हो गए। इसके बाद साईं सुदर्शन ने जोस बटलर के साथ मिलकर स्कोर आगे बढ़ाया। साईं ने 32 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया जोकि सीजन का दूसरा अर्धशतक भी है। उनका बटलर ने बाखूबी साथ दिया। बटलर 10वें ओवर में 25 गेंदों पर 36 रन बनाकर आऊट हो गए। इसके बाद आए शाहरुख खान ने भी तेजी दिखाई। उन्होंने 20 गेंदों पर 36 रन बनाए और स्कोर 150 पार कराया। रुदरफोर्ड जब 7 रन बनाकर आऊट हुए तो साईं ने एक छोर संभालते हुए 53 गेंदों पर 8 चौके और 3 छक्कों की मदद से 8 रन बनाकर आऊट हो गए। गुजरात 200 पार होती दिख रही थी।