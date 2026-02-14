स्पोर्ट्स डेस्क : ICC Men's T20 World Cup 2026 में कोलंबो में खेले गए मुकाबले में आयरलैंड ने पांच विकेट पर 235 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। इस दमदार प्रदर्शन के केंद्र में रहे कप्तान Lorcan Tucker, जिन्होंने नाबाद 94 रन की मैच बदलने वाली पारी खेली।

51 गेंदों में 94 रन, चौकों-छक्कों की बारिश

टकर ने 51 गेंदों का सामना करते हुए 10 चौके और 4 छक्के लगाए। उनकी पारी में आक्रामकता और संयम दोनों का बेहतरीन संतुलन देखने को मिला।

मध्य ओवरों में उन्होंने रनगति को गिरने नहीं दिया और अंत तक टिके रहकर टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया। उनकी पारी की बदौलत आयरलैंड ने निर्धारित 20 ओवर में 235/5 का स्कोर खड़ा किया।

शकील अहमद की फिरकी, लेकिन टीम को नहीं मिला फायदा

ओमान के 38 वर्षीय बाएं हाथ के स्पिनर Shakeel Ahmad ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 33 रन देकर तीन महत्वपूर्ण विकेट झटके।

हालांकि, उनके इन प्रयासों के बावजूद बाकी गेंदबाज आयरलैंड के बल्लेबाजों पर अंकुश नहीं लगा सके। टकर की आक्रामक बल्लेबाजी के सामने ओमान की रणनीति बेअसर नजर आई।

ओमान के सामने बड़ा लक्ष्य

235 रन का स्कोर टी20 मुकाबले में हमेशा चुनौतीपूर्ण होता है। अब ओमान को इस पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा करना होगा, जिसके लिए उन्हें शुरुआत से ही तेज और आक्रामक बल्लेबाजी करनी पड़ेगी।

मैच का महत्व

दोनों टीमों को पहले दो मैचों में हार का सामना करना पड़ा है, जिससे अंक तालिका में स्थिति कमजोर हो गई है। कोलंबो की पिच आमतौर पर बल्लेबाजों और स्पिनरों दोनों को मदद देती है, ऐसे में रणनीति और संयम निर्णायक भूमिका निभाएंगे। यह मुकाबला सिर्फ दो अंक का नहीं, बल्कि टूर्नामेंट में बने रहने की उम्मीदों का भी है।

आयरलैंड प्लेइंग 11: पॉल स्टर्लिंग (कप्तान), रॉस अडैर, हैरी टेक्टर, लोर्कन टकर (विकेटकीपर), कर्टिस कैम्फर, बेंजामिन कालिट्ज, जॉर्ज डॉकरेल, गैरेथ डेलानी, मार्क अडैर, बैरी मैकार्थी, मैथ्यू हम्फ्रीज़

ओमान प्लेइंग 11: आमिर कलीम, जतिंदर सिंह (कप्तान), हम्माद मिर्जा, वसीम अली, मोहम्मद नदीम, जितेन रमणंदी, विनायक शुक्ला (विकेटकीपर), सूफियान महमूद, नदीम खान, शाह फैसल, जय ओडेड्रा।