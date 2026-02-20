पल्लेकेले (श्रीलंका) : ओमान के कप्तान जतिंदर सिंह ने शुक्रवार को पल्लेकेले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप 2026 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टीम के आखिरी ग्रुप-स्टेज मैच से पहले उत्साह दिखाया। जतिंदर सिंह ने कहा, 'फीकी ऑस्ट्रेलियाई टीम को हराने का यह सबसे अच्छा समय है।'

2021 टी20 वर्ल्ड कप चैंपियन ऑस्ट्रेलिया अपने अभियान में अब तक सिर्फ एक जीत हासिल कर पाई है और सुपर 8 स्टेज में आगे बढ़ने में नाकाम रही है। आयरलैंड के खिलाफ अपने कैंपेन का पहला मैच जीतने के बाद ऑस्ट्रेलिया को जिम्बाब्वे और श्रीलंका के खिलाफ लगातार हार का सामना करना पड़ा जिससे वह टी20 विश्व कप से बाहर हो गई। जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलियाई टीम को 23 रन से हराया, जबकि को-होस्ट श्रीलंका ने मिशेल मार्श की लीडरशिप वाली टीम को 8 विकेट से हराया।

ओमान, जो वर्ल्ड कप से भी बाहर हो गया है, इस बड़े टूर्नामेंट में अभी तक एक भी मैच नहीं जीत पाया है। ओमान के कप्तान जतिंदर सिंह ने कहा कि उनकी टीम संघर्ष कर रही ऑस्ट्रेलियाई टीम के खिलाफ इस मौके का फायदा उठाने के लिए बेताब है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि टी20 क्रिकेट मोमेंटम और खास पलों के बारे में है और उन्हें अच्छे से खेलने से उस दिन बड़ा फर्क पड़ सकता है। जतिंदर सिंह ने कहा, 'यह एक मौका है और हमारे लड़के इसका इंतजार कर रहे हैं। टी20 मोमेंटम और पलों का खेल है। मुझे लगता है कि उन पलों को सही से खेलते हैं, तो आप उस खास दिन कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए ऑस्ट्रेलिया इस समय अच्छा नहीं कर रहा है।'

जतिंदर ने कहा कि टूर्नामेंट से बाहर होने के बावजूद ओमान की टीम पॉजिटिव है और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपने आखिरी गेम में असर डालने के लिए बेताब है। उन्होंने कहा, 'वे भी टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। इसलिए कैंप में माहौल ऐसा है कि लड़के सच में पॉजिटिव हैं क्योंकि हमने बेहतर क्रिकेट खेलने की कोशिश की, लेकिन बदकिस्मती से चीजें हमारे पक्ष में नहीं रहीं। लेकिन मेरा मानना ​​है कि लड़के ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अगले गेम का इंतजार कर रहे हैं और अपनी छाप छोड़ना चाहते हैं।'