खेल डैस्क : इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2025 में जब पंजाब किंग्स (PBKS) और दिल्ली कैपिटल्स (DC) के बीच मुकाबला फ्लड लाइट्स में खराबी के कारण रद्द हुआ तो स्टेडियम में फैले अंधेरे से एक चीयरलीडर्स डर गई। उसने सोशल मीडिया पर धर्मशाला के मैदान से एक वीडियो शेयर की है जिसमें वह स्थितियों के कारण डरी हुई दिख रही हैं। बता दें कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पार तनाव के बीच मैच को पहली पारी के बीच में ही रद्द कर दिया गया था।

एक वीडियो में उसने कहा कि मैच के बीच में स्टेडियम को खाली करवा दिया गया था और लोग "बम आने वाले हैं" चिल्ला रहे थे। उसे उम्मीद थी कि आईपीएल अधिकारियों से उसे मदद मिलेगी ताकि वह धर्मशाला से सुरक्षित बाहर निकल सके। उसने वीडियो में कहा- तो मूल रूप से, खेल के बीच में पूरे स्टेडियम को खाली करा दिया गया था, और यह बहुत डरावना था। हर कोई बस चिल्ला रहा था कि बम आ रहे हैं। यह अभी भी बहुत डरावना है। हम वास्तव में धर्मशाला से बाहर जाना चाहते हैं, और मुझे उम्मीद है कि आईपीएल के लोग हमारा ख्याल रखेंगे। यह बहुत डरावना है। मुझे नहीं पता कि मैं क्यों नहीं रो रही हूँ। मुझे लगता है कि मैं अभी भी सदमे में हूं (कि) क्या हो रहा है। उक्त वीडियो को एक सोशल मीडिया यूजर्स ने शेयर किया। साथ ही कैप्शन में लिखा- आईपीएल मैच रद्द होने के बाद भारत में दहशत का माहौल। बहन डर गई बहन डर गई।

state of panic in india after cancellation of IPL match. Bhen dar gayi bhen dar gayi 😭😂 pic.twitter.com/qb4P5vhmgn