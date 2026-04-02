कोलकाता : कोलकाता नाइट राइडर्स के अनुभवी ऑफ-स्पिनर सुनील नरेन ने कहा है कि टी20 क्रिकेट में मोमेंटम (गति) ही सबसे अहम फैक्टर होता है। उन्होंने आगे कहा कि किसी को भी पॉजिटिव और बहादुर रहना चाहिए और लगातार अच्छा क्रिकेट खेलते रहना चाहिए क्योंकि फ्रैंचाइजी का लक्ष्य IPL 2026 पॉइंट्स टेबल में अपनी शुरुआत करना है।

तीन बार की चैंपियन KKR रविवार को वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस के हाथों 6 विकेट से हारने के बाद इस मुकाबले में उतरी जबकि उसने बोर्ड पर 220 रन बनाए थे। जब फैन्स आपका और पूरी टीम का साथ देते हैं तो इससे मैदान पर उतरने का हौसला और बढ़ जाता है। IPL में सही समय पर लय पकड़ना, सीनियर खिलाड़ियों का जूनियर खिलाड़ियों के साथ मिलकर काम करना और जाहिर तौर पर वह मोमेंटम हासिल करना ही सबसे जरूरी होता है।

नरेन ने कहा, 'टी20 क्रिकेट में मोमेंटम ही सब कुछ होता है। यह जितनी तेजी से मिलता है, उतनी ही तेजी से हाथ से निकल भी सकता है। इसलिए बस पॉजिटिव रहो, बहादुर बनो और लगातार अच्छा क्रिकेट खेलते रहो।' यह मैच KKR के कप्तान अजिंक्य रहाणे का 200वां IPL मैच भी है और इसके साथ ही वह यह उपलब्धि हासिल करने वाले सिर्फ 11वें खिलाड़ी बन गए हैं। नरेन ने आगे कहा कि लीग में आने वाले युवा खिलाड़ी अब इस मुकाबले में बेहतरीन प्रदर्शन करने के लिए पहले से कहीं ज्यादा तैयार हैं।

उन्होंने कहा, 'आजकल, खिलाड़ी बहुत सारा टी20 क्रिकेट खेलकर लीग में आ रहे हैं। इसलिए यह पहले के मुकाबले काफी आसान हो गया है। खिलाड़ी काफी उत्साहित रहते हैं और वे किसी भी चीज को हल्के में नहीं लेते। उन्हें पता है कि IPL कितना मुश्किल है इसलिए वे हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की कोशिश करते हैं।'

टीम में अपनी भूमिका के बारे में बात करते हुए नरेन ने कहा कि वह टीम की जरूरतों के हिसाब से खुद को ढालने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, खासकर बल्लेबाजी में। उन्होंने कहा, 'मैं ऐसा खिलाड़ी हूं जो टीम की हर जरूरत को पूरा करने के लिए तैयार रहता है। चाहे पारी की शुरुआत हो या पारी का अंत, मैं वही करता हूं जिसकी टीम को जरूरत होती है और जो टीम की रणनीति का हिस्सा होता है।'