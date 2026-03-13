नई दिल्ली : भारत के विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋषभ पंत ने मुंबई में एक छोटे से कैंप में भारत के पूर्व बैटिंग ऑलराउंडर युवराज सिंह की देखरेख में अपनी ट्रेनिंग की कुछ झलकियां शेयर कीं। वह 28 मार्च से शुरू होने वाले IPL 2026 से पहले अपने व्हाइट-बॉल करियर को फिर से पटरी पर लाने की कोशिश कर रहे हैं।

पंत लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) के कप्तान हैं और 27 करोड़ रुपए की डील के साथ IPL के सबसे महंगे खिलाड़ी हैं। जनवरी में वडोदरा में न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत की ODI सीरीज से ठीक पहले बैटिंग करते समय साइड स्ट्रेन (पसली में खिंचाव) का शिकार होने के बाद से कोई भी कॉम्पिटिटिव क्रिकेट नहीं खेले हैं।

ट्रेनिंग सेशन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है जिसमें पंत गेंदों का सामना करते हुए दिख रहे हैं, जबकि युवराज अंपायर की जगह से सब कुछ बहुत बारीकी से देख रहे हैं और उन्हें कुछ सलाह भी दे रहे हैं। युवराज की देखरेख में पंत के ये सेशन आज के जमाने के व्हाइट-बॉल क्रिकेट में सफल होने के लिए स्किल्स और टेंपरामेंट, दोनों पर केंद्रित थे।

इस मामले से परिचित एक सूत्र ने गुरुवार को IANS को बताया, 'असल में ऋषभ अपने खेल को बेहतर बनाने और अपनी फिटनेस को सुधारने के लिए कड़ी प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर वीडियो को देखें तो कोई भी यह नोटिस कर सकता है कि वह अब पहले से ज्यादा दुबले भी हो गए हैं। वह अपने व्हाइट-बॉल खेल पर और ज्यादा काम करने के लिए बहुत उत्सुक थे और सिर्फ टी20 वाले पहलू पर ही नहीं।'

उन्होंने कहा, 'इसलिए उन्होंने युवराज से संपर्क किया और कहा कि वह तीन-चार दिनों तक उनकी देखरेख में ट्रेनिंग करना चाहते हैं। इसके बाद उन्होंने मुंबई के CCI मैदान पर ट्रेनिंग की जिसके बाद वह LSG के चल रहे प्री-सीजन कैंप में शामिल होने के लिए चेन्नई रवाना हो गए; इसके बाद लखनऊ में एक और कैंप होगा।'

पंत 2024 पुरुषों के T20 विश्व कप और 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाली टीमों के सदस्य रहे हैं। हालांकि उनका IPL 2025 में प्रदर्शन निराशाजनक रहा। उन्होंने 14 मैचों में 133.16 के स्ट्राइक रेट से 269 रन बनाए, जो 2016 में इस प्रतियोगिता में डेब्यू करने के बाद से उनका सबसे कम स्कोर है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ LSG के आखिरी लीग मैच में नाबाद 118 रन बनाने के बावजूद इससे टीम को कोई खास मदद नहीं मिली, क्योंकि वे पॉइंट्स टेबल में सातवें स्थान पर रहे।

युवराज, जो भारत की 2007 T20 विश्व कप और 2011 ODI विश्व कप जीत के हीरो रहे हैं, पिछले कुछ सालों से कई खिलाड़ियों को मेंटर कर रहे हैं, जिनमें टेस्ट और ODI कप्तान शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा और प्रभसिमरन सिंह शामिल हैं। उन्होंने विकेटकीपर-बल्लेबाज संजू सैमसन को भी कुछ समय के लिए मेंटर किया था, जो बाद में अपनी धरती पर भारत की हालिया T20 विश्व कप जीत में 'प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट' बने। वनडे में पंत अभी भी KL राहुल के बाद भारत के दूसरे पसंदीदा विकेटकीपर हैं, लेकिन वह टी20 विश्व कप जीतने वाली टीम का हिस्सा नहीं थे। साथी विकेटकीपर सैमसन और ईशान किशन के टी20 में शानदार फॉर्म में होने के कारण पंत बड़े रन बनाने और IPL 2026 में LSG की किस्मत बदलने के लिए बेताब होंगे।