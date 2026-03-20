स्पोर्ट्स डेस्क : IPL 2026 से पहले Yashasvi Jaiswal ने अपने अंदाज से फिर सुर्खियां बटोरी हैं। राजस्थान रॉयल्स के इस युवा ओपनर ने प्रैक्टिस सेशन की पहली ही गेंद पर ऐसा धमाकेदार छक्का जड़ा कि हर कोई हैरान रह गया। खास बात यह रही कि गेंदबाज़ थे अनुभवी ऑलराउंडर Ravindra Jadeja, जिनका रिएक्शन सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। इस एक शॉट ने साफ संकेत दे दिया है कि जायसवाल नए सीजन में पूरी तैयारी और आत्मविश्वास के साथ उतरने वाले हैं।

पहली गेंद पर छक्का

राजस्थान रॉयल्स के प्रैक्टिस सेशन में जायसवाल ने आते ही आक्रामक इरादे दिखाए। जैसे ही उन्होंने पहली गेंद का सामना किया, बिना समय गंवाए गेंद को सीधे बाउंड्री के पार भेज दिया। यह शॉट न सिर्फ ताकतवर था बल्कि उनके आत्मविश्वास को भी दर्शाता है। इस दौरान जडेजा का रिएक्शन भी देखने लायक था। मज़ाकिया अंदाज़ में उन्होंने कहा कि शायद जायसवाल ने रातभर कमरे में ही प्रैक्टिस की होगी। यह हल्का-फुल्का पल तुरंत वायरल हो गया और फैंस को खूब पसंद आया।

Jaiswal’s first ball as a Royal in 2026 💪💗 pic.twitter.com/ElAXP5lUQs — Rajasthan Royals (@rajasthanroyals) March 19, 2026

RR की बैटिंग की कमान संभालेंगे जायसवाल

IPL 2025 में राजस्थान रॉयल्स का प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा, लेकिन Yashasvi Jaiswal ने लगातार अच्छा खेल दिखाया। उन्होंने 14 मैचों में 559 रन बनाए और टीम के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज़ों में शामिल रहे। इस सीज़न में टीम का बैटिंग ऑर्डर काफी हद तक उन्हीं के इर्द-गिर्द घूमेगा, खासकर तब जब पूर्व कप्तान Sanju Samson अब टीम का हिस्सा नहीं हैं।

टीम में बदलाव, नई जिम्मेदारियां

IPL 2026 से पहले राजस्थान रॉयल्स ने अपनी टीम में कई बड़े बदलाव किए हैं। Ravindra Jadeja जैसे अनुभवी खिलाड़ी को टीम में शामिल किया गया है, जिससे संतुलन मजबूत हुआ है। हालांकि टीम को एक झटका भी लगा है, क्योंकि इंग्लैंड के ऑलराउंडर Sam Curran चोट के चलते पूरे सीज़न से बाहर हो गए हैं। ऐसे में टीम को अपनी रणनीति में बदलाव करना पड़ सकता है।