स्पोर्ट्स डेस्क : पंजाब किंग्स के खिलाफ मुल्लांपुर में खेले गए IPL 2026 के मैच में हार के बाद सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान ईशान किशन ने कहा कि जिस तरह से हमने शुरुआत की थी, उसे देखते हुए हम कम से कम 250 रन तो बना ही सकते थे। पंजाब ने 220 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए प्रियांश आर्य (20 गेंदों पर 57 रन, 5 चौके और 5 छक्के) और कप्तान श्रेयस अय्यर (33 गेंदों पर 69 रन, 5 चौके और 5 छक्के) के अर्धशतकों की बदौलत सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 6 विकेट से जीत दर्ज की।

ईशान ने कहा, 'एक बड़ा स्कोर था, लेकिन आज के हिसाब से उतना बड़ा नहीं था। बीच के ओवरों में, जिस तरह से हमने शुरुआत की थी, उसे देखते हुए हम कम से कम 250 रन तो बना ही सकते थे। लेकिन, ऐसा होता है। हम उतने रन नहीं बना पाए। लेकिन साथ ही, उन्होंने शुरुआत में काफी अच्छी बैटिंग की और पावरप्ले भी उनके पक्ष में रहा। इसके अलावा, मुझे लगता है कि हमारा एग्जीक्यूशन (गेंदबाज़ी का तरीका) उतना अच्छा नहीं रहा। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, T20 क्रिकेट में सबसे जरूरी चीज है अपनी अच्छी गेंदों का सही एग्जीक्यूशन करना। तो आज हम उस मामले में उतने अच्छे नहीं रहे।'

हैदराबाद के कप्तान ने आगे कहा, 'सच कहूं तो, मुझे लगा कि 219 रन का स्कोर वैसे भी काफी अच्छा था, क्योंकि हमने बहुत अच्छी शुरुआत की थी; हमें लगा था कि हम 240 तक पहुंच जाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि 219 रन का स्कोर बहुत अच्छा था, खासकर तब जब आपकी टीम में छह या सात ऐसे गेंदबाज हों जो गेंदबाजी कर सकते हों। हमें बस बल्लेबाजों को समझना होगा कि वे किस तरह से बैटिंग करेंगे और क्या करने वाले हैं। लेकिन मुझे लगता है कि उस समय हम इसी चीज में पीछे रह गए। और उनकी बैटिंग में यह साफ दिखा कि आखिर में उनके लिए रन बनाना काफी आसान हो गया था। मुझे लगता है कि आज के दौर में आपको बहुत ज़्यादा प्लानिंग करने की जरूरत नहीं होती। आप बस मैच से पहले ही सब कुछ तय कर लेते हैं।'

ईशान ने कहा, 'आपको पता होता है कि कौन सा बल्लेबाज किस तरफ शॉट लगाना पसंद करता है। आपको यह भी पता होता है कि अगर मैदान का कोई एक हिस्सा (बाउंड्री) बड़ा है, तो हमें उस बाउंड्री का फायदा उठाने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा, जब आप गेंदों का सही एग्जीक्यूशन नहीं करते, तो आपके पास कुछ नहीं बचता और आप हर ओवर में 10-20 रन लुटाते चले जाते हैं। तो यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि सामने वाली टीम किस तरह से बैटिंग करती है, और आज रात उन्होंने काफी अच्छी बैटिंग की।'

उन्होंने अंत में कहा, 'नहीं, सच कहूं तो, हम इतना ज्यादा नहीं सोचते। जैसा कि मैंने कहा, यह बहुत ही सीधा-सादा क्रिकेट है। आप बैटिंग करने जाते हैं और रन बनाते हैं। आपके गेंदबाजों के पास बचाने के लिए एक स्कोर होता है। आप उसे बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन साथ ही, अगर आप सही जगहों पर गेंदबाजी नहीं करते, अगर आपकी प्लानिंग सही नहीं होती, तो आप बीच के ओवरों में रन नहीं रोक पाते। तो हां, सच कहूं तो, यह सब आपकी प्लानिंग और एग्जीक्यूशन पर ही निर्भर करता है।'