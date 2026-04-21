स्पोर्ट्स डेस्क : IPL 2026 में Mumbai Indians ने Gujarat Titans को 99 रन से करारी शिकस्त दी। 200 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए गुजरात की पूरी टीम सिर्फ 100 रन पर सिमट गई। इसके बावजूद कप्तान शुभमन गिल ने हार के लिए गेंदबाजों को जिम्मेदार ठहराया और मिडिल ओवर्स में ज्यादा रन देने को बड़ी वजह बताया।

तिलक वर्मा की पारी ने बदला मैच

मुंबई इंडियंस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 199/5 का बड़ा स्कोर खड़ा किया। इस दौरान तिलक वर्मा ने 45 गेंदों में नाबाद 101 रन की शानदार पारी खेली। हालांकि कागिसो रबाडा ने पावरप्ले में 3 विकेट लेकर MI को झटका दिया, लेकिन डेथ ओवर्स में तिलक ने मैच पूरी तरह पलट दिया।

100 पर सिमटी गुजरात की टीम

लक्ष्य का पीछा करने उतरी गुजरात टाइटंस की शुरुआत बेहद खराब रही। साई सुदर्शन गोल्डन डक पर आउट हुए और टीम 45/3 पर संकट में आ गई। इसके बाद पूरी बल्लेबाजी लाइनअप बिखर गई और टीम सिर्फ 100 रन पर ऑलआउट हो गई।

मुंबई की ओर से आक्रामक गेंदबाजी देखने को मिली:

अश्वनी कुमार: 4/24

मिशेल सैंटनर: 2/16

एएम गजनफर: 2/17

गिल का बयान: मिडिल ओवर्स में गंवाया मैच

मैच के बाद गिल ने कहा: 'ईमानदारी से कहूं तो हमने मिडिल ओवर्स में बहुत ज्यादा रन दे दिए। इस पिच पर 160-170 का स्कोर ठीक था, लेकिन हम उसे रोक नहीं पाए।' उन्होंने आगे कहा कि गेंदबाज सही लेंथ पर लगातार गेंदबाजी नहीं कर सके, जिसकी वजह से विपक्ष ने फायदा उठाया।

GT की सबसे बड़ी हार

यह हार गुजरात टाइटंस की IPL इतिहास में सबसे बड़ी हार साबित हुई। इससे पहले टीम को 2025 में 83 रन और 2024 में 63 रन से हार मिली थी।

पॉइंट्स टेबल का हाल

इस जीत के साथ मुंबई इंडियंस अंक तालिका में सातवें स्थान पर पहुंच गई है।

MI: 6 मैच, 2 जीत, 4 अंक

GT: 6 मैच, 3 जीत, 6 अंक

गुजरात अब छठे स्थान पर खिसक गई है और टीम का नेट रन रेट भी -0.821 हो गया है।