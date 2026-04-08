स्पोर्ट्स डेस्क : Indian Premier League 2026 के 14वें मुकाबले में Gujarat Titans ने रोमांचक मैच में Delhi Capitals को एक रन से हराकर टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज की। दिल्ली के Arun Jaitley Stadium में खेले गए इस मुकाबले में आखिरी गेंद तक सस्पेंस बना रहा।

गुजरात के बल्लेबाजों का दमदार प्रदर्शन

पहले बल्लेबाजी करते हुए गुजरात ने 20 ओवर में 211 रनों का बड़ा स्कोर खड़ा किया। कप्तान Shubman Gill ने शानदार 70 रन बनाए, जबकि Jos Buttler ने 27 गेंदों में 52 रन की तेजतर्रार पारी खेली। इसके अलावा Washington Sundar ने आक्रामक अंदाज में 32 गेंदों पर 55 रन बनाकर टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया।

दिल्ली को मिली शुरुआती सफलता

गुजरात की पारी की शुरुआत में Sai Sudharsan और गिल की जोड़ी से अच्छी शुरुआत की उम्मीद थी, लेकिन Mukesh Kumar ने सुदर्शन को क्लीन बोल्ड कर दिल्ली को शुरुआती सफलता दिलाई। वहीं, स्पिनर Kuldeep Yadav ने भी बीच के ओवरों में दबाव बनाए रखा, हालांकि गिल ने उन पर जमकर रन बटोरे।

टॉस और मुकाबले का समीकरण

इस मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था। मैच से पहले दोनों टीमों के बीच हेड-टू-हेड रिकॉर्ड में गुजरात 4-3 से आगे थी, और दिल्ली के पास इसे बराबरी पर लाने का मौका था।

आखिरी ओवर में पलटा मैच

लक्ष्य का पीछा करते हुए दिल्ली की टीम जीत के बेहद करीब पहुंच गई थी, लेकिन आखिरी क्षणों में गुजरात के गेंदबाजों ने संयम दिखाते हुए मैच को 1 रन से अपने नाम कर लिया। इस जीत के साथ गुजरात टाइटंस ने सीजन में अपनी पहली जीत दर्ज की, जबकि दिल्ली कैपिटल्स को बेहद करीबी मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा।

प्लेइंग XI

दिल्ली कैपिटल्स : केएल राहुल (विकेटकीपर), पथुम निसांका, नितीश राणा, विप्रज निगम, अक्षर पटेल (कप्तान), डेविड मिलर, ट्रिस्टन स्टब्स, कुलदीप यादव, लुंगी एनगिडी, टी नटराजन, मुकेश कुमार

गुजरात टाइटन्स : शुबमन गिल (कप्तान), साई सुदर्शन, जोस बटलर (विकेटकीपर), वाशिंगटन सुंदर, ग्लेन फिलिप्स, शाहरुख खान, राहुल तेवतिया, राशिद खान, कैगिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज, अशोक शर्मा