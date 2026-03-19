स्पोर्ट्स डेस्क : संजू सैमसन के राजस्थान रॉयल्स को छोड़कर चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) में जाने के बाद से ही इस विकेटकीपर बल्लेबाजी भूमिका को लेकर प्रश्न सामने आ रहे थे। अब पूर्व भारतीय क्रिकेटर अनिल कुंबले ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 की नीलामी से पहले सैमसन की टीम में भूमिका पर सकेंत जारी किए हैं।

कुंबले ने जियो स्टार पर कहा, 'एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक भारतीय क्रिकेट में कमान सौंपी गई है - सुनील गावस्कर से सचिन को, फिर विराट को, और MS धोनी भी उस दौर का हिस्सा रहे हैं। MS धोनी और विराट कोहली के दौर से पहले राहुल द्रविड़ और सौरव गांगुली जैसे खिलाड़ी थे, जो आज भी अपना जलवा बरकरार रखे हुए हैं और लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। इस लिहाज से सैमसन का टीम में आना CSK के लिए एक बेहतरीन कदम है। सोने पर सुहागा यह है कि IPL से ठीक पहले सैमसन जबरदस्त फॉर्म में हैं और उन्होंने लगातार तीन शानदार पारियां खेलकर भारत को वर्ल्ड कप जिताने में अहम भूमिका निभाई है।'

उन्होंने आगे कहा, 'मुझे पूरा यकीन है कि इससे फ्रेंचाइजी की फैन फॉलोइंग में निश्चित तौर पर इजाफा होगा। चेन्नई के नजरिए से देखें तो वह टीम की जरूरतों के हिसाब से एकदम सही हैं - उनका जन्म केरल में हुआ है और वह तमिल भी बोलते हैं, इसलिए टीम के साथ उनका एक स्वाभाविक जुड़ाव है। इसके अलावा वह एक विकेटकीपर-बल्लेबाज हैं, इसलिए वह MS धोनी की ही तरह की भूमिका निभा सकते हैं और उनका अनुभव CSK के लिए बेहद कीमती साबित होगा।'

कुंबले का मानना ​​है कि CSK में उप-कप्तान की भूमिका के लिए सैमसन एक बेहतरीन विकल्प हैं। कुंबले ने कहा, 'मुझे लगता है कि संजू के लिए यह एकदम सही भूमिका है, जिसमें वह लगभग एक उप-कप्तान की तरह जिम्मेदारियां संभालेंगे।'

पूर्व क्रिकेटर ने कहा, 'उन्होंने लंबे समय तक राजस्थान की कप्तानी की है, इसलिए नेतृत्व की भूमिका निभाना उनके लिए स्वाभाविक है और CSK भी इसी चीज की तलाश में होगी। पिछले साल, जब रुतुराज घायल हो गए थे, तो MS को कप्तानी संभालनी पड़ी थी, और उससे पहले, जब रवींद्र जडेजा कप्तान थे, तब भी MS धोनी सीजन के बीच में ही कप्तान के तौर पर वापस आ गए थे। इसलिए, MS के बाद अगला कप्तान कौन होगा, यह तय करने में कुछ चुनौतियां रही हैं। रुतुराज को इस भूमिका के लिए चुना गया था और यह अच्छी बात है कि संजू के टीम में शामिल होने के बावजूद वह कप्तान बने हुए हैं।'

उन्होंने आगे कहा, 'मुझे इसमें कोई हैरानी नहीं होगी अगर MS धोनी सीजन के दौरान किसी समय संजू को विकेटकीपिंग की जिम्मेदारी सौंप दें। वह टीम के नेतृत्व समूह का हिस्सा होंगे और अगर रुतुराज चोट या किसी अन्य कारण से उपलब्ध नहीं होते हैं, तो MS के बजाय शायद संजू ही कप्तानी संभालेंगे।'