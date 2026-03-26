नई दिल्ली : भारत के पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद कैफ का मानना ​​है कि रोहित शर्मा को IPL 2026 में मुंबई इंडियंस (MI) द्वारा सिर्फ एक इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर इस्तेमाल करने के बजाय पूरे T20 मैच के दौरान मैदान पर रहना चाहिए। रोहित को पिछले सीजन में अक्सर एक इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर इस्तेमाल किया गया था। कैफ के मुताबिक यह गलत था क्योंकि हार्दिक को उनकी मदद की जरूरत थी - खासकर पंजाब किंग्स के खिलाफ खेले गए दूसरे क्वालिफायर के दौरान जिसे मुंबई इंडियंस श्रेयस अय्यर की शानदार पारी के बाद हार गई थी।

गुरुवार को कैफ ने एक ट्वीट में कहा कि MI को पूरी तरह से फिट रोहित का पूरा इस्तेमाल करना चाहिए और वह सिर्फ एक इंपैक्ट प्लेयर बनकर नहीं रह सकते। कैफ को लगता है कि MI को मुश्किल हालात में 5 बार IPL जीतने वाले कप्तान की जरूरत पड़ेगी और मैदान पर उनकी मौजूदगी से कप्तान हार्दिक पांड्या को भी मदद मिलेगी।

कैफ़ ने X पर एक ट्वीट में लिखा, 'मुंबई इंडियंस को ज्यादा फिट और सीखने वाले रोहित शर्मा का पूरा इस्तेमाल करना चाहिए। वह सिर्फ एक इंपैक्ट प्लेयर नहीं हो सकते, MI को मुश्किल हालात में उनकी जरूरत पड़ेगी। साथ ही कप्तान हार्दिक पांड्या को उनके सुझाव बहुत कीमती होंगे। पिछले साल क्वालिफायर 2 में किंग्स इलेवन के खिलाफ, जब श्रेयस अय्यर जोरदार बैटिंग कर रहे थे, तब हार्दिक को अपने पास रोहित की जरूरत थी। खेल में पूरी तरह से शामिल होने से बल्लेबाज रोहित को भी फायदा होगा।'

पिछले सीज़न में रोहित का प्रदर्शन कुछ ख़ास नहीं रहा था जिसमें उन्होंने सिर्फ 240 रन बनाए थे। यह ओपनर आने वाले सीजन में अपनी लय वापस पाना चाहेगा और बल्ले से ज्यादा योगदान देना चाहेगा। BCCI द्वारा जारी किए गए शेड्यूल के मुताबिक मुंबई इंडियंस 29 मार्च को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में तीन बार की चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेगी।