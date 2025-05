खेल डैस्क : भारत पाक वॉर के दौरान सीजफायर होने पर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड भी एक्टिव हो गया है। वॉर के कारण आईपीएल को सस्पेंड कर दिया गया था। अब खबर है कि बीसीसीआई आईपीएल को दोबारा शुरू करने जा रहा है। पहला मुकाबला 17 मई को होगा जबकि फाइनल मुकबला 3 जून को खेला जाएगा। मैच को पूरा करने के लिए अब ज्यादा डबल हेडर खेले जाएंगे। बीते दिनों बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने कहा था कि आईपीएल के शेड्यूल के लिए भारत सरकार से दिशा निर्देशों का इंतजार है। यह जैसे ही आएंगे। वैन्यू को देखते हुए नया शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। अब आईपीएल प्रबंधकों और बीसीसीआई के बड़े अधिकारियों के साथ हुई बैठक के बाद शेड्यूल जारी कर दिया गया है।

बोर्ड ने एक बयान में कहा कि बीसीसीआई को टाटा आईपीएल 2025 फिर से शुरू करने की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है। सरकार और सुरक्षा एजेंसियों और सभी प्रमुख हितधारकों के साथ व्यापक विचार-विमर्श के बाद बोर्ड ने बचे सत्र के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया है। लीग के फिर से शुरू होने पर पहला मैच 17 मई को बेंगलुरु में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच होगा। संशोधित कार्यक्रम के अनुसार लीग मैचों के लिए 6 स्थान बेंगलुरु, जयपुर, दिल्ली, लखनऊ, अहमदाबाद और मुंबई होंगे।

17 मई से शुरू होकर 3 जून को फाइनल में समापन करने के लिए 6 स्थानों पर कुल 17 मैच खेले जाएंगे। संशोधित कार्यक्रम में दो डबल-हेडर शामिल हैं, जो दो रविवार को खेले जाएंगे।

प्लेऑफ़ का कार्यक्रम इस प्रकार है:

क्वालीफ़ायर 1 - 29 मई

एलिमिनेटर - 30 मई

क्वालीफ़ायर 2 - 1 जून

फ़ाइनल - 3 जून

प्लेऑफ़ मैचों के लिए स्थल विवरण बाद में घोषित किए जाएंगे।

The updated schedule for the remainder of the TATA IPL 2025. A total of 17 matches will be played across 6 venues, starting May 17, and culminating in the final on June 3.



