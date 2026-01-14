भोपाल ( निकलेश जैन ) मध्य प्रदेश के नंबर एक शतरंज खिलाड़ी इंटरनेशनल मास्टर अनुज श्रीवात्रि नें चेसबेस इंडिया स्वरा आयोजित खेलो चैस इंडिया रैपिड और ब्लिट्ज़ के दोहरे खिताब अपने नाम कर लिए । भोपाल में सम्पन्न हुई इस प्रतियोगिता में देश भर के करीब 400 खिलाड़ियों ने भाग लिया ।

सबसे पहले ब्लिट्ज़ में अनुज नें 10 राउंड में दो ड्रॉ और 8 जीत के साथ कुल 9 अंक बनाकर पहला स्थान हासिल किया जबकि मध्यप्रदेश के वैभव तोमर और महाराष्ट्र के सक्षम बाधवा तीसरे स्थान पर रहे ।

वही रैपिड में अनुज नें 9 राउंड में 8.5 अंक बनाते हुए पहला स्थान हासिल किया , महाराष्ट्र के सक्षम बाधवा 8 अंक बनाकर दूसरे तो राजस्थान के अरुण कटारिया तीसरे स्थान पर रहे ।

पंजाब से उभर रहा नया सितारा

वही शतरंज के इन दोनों फटाफट फॉर्मेट में पंजाब से एक उभरते हुए सितारे ने भी अपनी चमक बिखेरी दो दिनों तक आयोजित खेलो चेस इंडिया टूर्नामेंट – दूसरा ब्लिट्ज़ एवं रैपिड फिडे रेटिंग इवेंट 2026 में पंजाब के युवा खिलाड़ी आदवन चौधरी ने शानदार प्रदर्शन किया। आदवन ने ब्लिट्ज़ अंडर-9 वर्ग और रैपिड अंडर-8 वर्ग में दूसरा स्थान हासिल किया। इस टूर्नामेंट में उन्होंने रेटेड खिलाड़ियों को हराकर ब्लिट्ज़ और रैपिड दोनों फॉर्मेट में अपनी फिडे रेटिंग की शानदार शुरुआत की। इसके साथ ही आदवन पंजाब के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं जिनके पास तीनों फॉर्मेट में फिडे रेटिंग है—क्लासिकल 1464, रैपिड 1473 और ब्लिट्ज़ 1553, जो एक ऐतिहासिक उपलब्धि है।

उत्तर प्रदेश के अंश काबरा और भोपाल के मेदान्त को मिलेगी स्कॉलरशिप : रैपिड में सर्वश्रेष्ठ अंडर 12 और अंडर 10 के खिलाड़ी के तौर पर सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले उत्तर प्रदेश के अंश काबरा भोपाल के मेदान्त जैन को क्रमशः आर सत्यमूर्ति मेमोरियल और जितेंद्र चौधरी मेमोरियल स्कॉलरशिप से नवाजा गया । हेल्प चेस फाउंडेशन के द्वारा दोनों खिलाड़ियों को 25000 रुपेय की राशि इस वर्ष उनके खेल के विकास के लिए दी जाएगी ।