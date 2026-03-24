मुंबई (महाराष्ट्र) : चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) और भारत के दिग्गज खिलाड़ी 'इम्पैक्ट प्लेयर' के तौर पर नहीं खेल सकते और अगर वह ऐसा करते हैं, तो 44 साल के इस खिलाड़ी के लिए अब संन्यास लेने का समय आ गया है। ये बात पूर्व भारतीय क्रिकेटर और कमेंटेटर आकाश चोपड़ा ने कही है।

पिछले कुछ सालों के हर सीजन में धोनी का CSK की मशहूर पीली जर्सी में दिखने वाला आखिरी सीजन का सवाल सामने होता है। कुछ समय से रुतुराज गायकवाड़ के कप्तान होने, टीम में कई युवा खिलाड़ियों के होने, और विकेटकीपर-बल्लेबाज संजू सैमसन के राजस्थान रॉयल्स से इस 'येलो फ्रेंचाइजी' में ट्रेड होकर आने के बाद अब इस बारे में चर्चाएं और भी तेज हो गई हैं।

काफी समय से यह अटकलें लगाई जा रही हैं कि यह सीजन धोनी का आखिरी सीजन हो सकता है क्योंकि उनके घुटने की समस्याएं बनी हुई हैं। धोनी ने चेपॉक स्टेडियम में हुए 'ROAR 26' फैन इवेंट के दौरान अपनी घटती फिटनेस को स्वीकार भी किया था और कहा था कि यह अब ढलान पर है। फिटनेस, उम्र और घुटने से जुड़ी इन समस्याओं के कारण उन्हें बल्लेबाजी क्रम में नीचे (लोअर-मिडिल-ऑर्डर) आना पड़ा है, जहां वह डेथ ओवर्स के दौरान कुछ बड़े शॉट्स लगाते हैं; ऐसा करके वह अपने शरीर को बचाते हैं और साथ ही 'थाला किंगडम' का मनोरंजन भी करते हैं।

जियोस्टार के शो 'IPL Today Live' पर बोलते हुए आकाश ने कहा, 'आप डगआउट से टीम नहीं चलाते, यह फुटबॉल नहीं है। क्रिकेट में आपको मैदान पर होना जरूरी है और MS धोनी की सबसे बड़ी ताकत उनकी खेल को किसी और से बेहतर समझने की क्षमता है। वही स्पष्टता और आत्मविश्वास उन्हें वह बनाते हैं जो वह हैं। वैसे भी मुझे लगता है कि यह उनका आखिरी सीजन हो सकता है। अब उनके पास अपना उत्तराधिकारी है। संजू सैमसन आखिरकार विकेटकीपिंग की जिम्मेदारी संभालेंगे; हो सकता है कि इस सीजन के दौरान ही किसी मोड़ पर ऐसा हो जाए। फिर से MS धोनी की फिटनेस और उनके घुटने की स्थिति पर शर्तें लागू होती हैं। लेकिन वह 'इम्पैक्ट प्लेयर' नहीं हो सकते। अगर वह 'इम्पैक्ट प्लेयर' के तौर पर खेल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अब उनके लिए संन्यास लेने का समय आ गया है।'

IPL 2026 के लिए चेन्नई सुपर किंग्स की टीम :

अंशुल कंबोज, गुरजपनीत सिंह, जेमी ओवरटन, MS धोनी, मुकेश चौधरी, नाथन एलिस, नूर अहमद, रामकृष्ण घोष, संजू सैमसन, ऋतुराज गायकवाड़, शिवम दुबे, श्रेयस गोपाल, सैयद खलील अहमद, आयुष म्हात्रे, डेवाल्ड ब्रेविस, उर्विल पटेल, सरफराज खान (75 लाख रुपए), कार्तिक शर्मा (14.20 करोड़ रुपए), प्रशांत वीर (14.20 करोड़ रुपए), मैथ्यू शॉर्ट (1.50 करोड़ रुपए), अमन खान (40 लाख रुपए), जैक फाउल्क्स (75 लाख रुपए), अकील होसेन (2 करोड़ रुपए), राहुल चाहर (5.2 करोड़ रुपए), मैट हेनरी (2 करोड़ रुपए)