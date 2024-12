नई दिल्ली : भारतीय खेल जगत ने विश्व चैंपियन बनकर इतिहास रचने वाले किशोर डी गुकेश की प्रशंसा करते हुए उन्हें लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा बताया। 18 वर्षीय गुकेश की जीत का जश्न पूरे देश में मनाया गया और उनकी अविश्वसनीय उपलब्धि की सराहना की गई। गुकेश ने सिंगापुर में चीन के डिंग लिरेन के खिलाफ खिताबी मुकाबले की 14वीं और आखिरी बाजी में जीत हासिल की।

5 बार के विश्व चैंपियन और महान खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद ने इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी जीत हासिल करने के लिए गुकेश की प्रशंसा की। आनंद ने कहा कि यह एक बड़ी उपलब्धि है। 18 साल की उम्र में विश्व चैंपियन बनना कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। जीत के बाद उन्हें जश्न मनाते देखना एक शानदार नजारा था। उम्मीद है कि इससे कई महत्वाकांक्षी खिलाड़ियों को प्रेरणा मिलेगी। गुकेश ने गैरी कास्परोव के 22 साल, छह महीने और 27 दिन के रिकॉर्ड को तोड़ा, जब उन्होंने 1985 में खिताब जीता था।

Congratulations! It's a proud moment for chess, a proud moment for India, a proud moment for WACA, and for me, a very personal moment of pride. Ding played a very exciting match and showed the champion he is.@FIDE_chess @WacaChess pic.twitter.com/o3hq26JFPf — Viswanathan Anand (@vishy64theking) December 12, 2024



खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने उन्हें शतरंज का प्रतिभाशाली खिलाड़ी बताया। उन्होंने लिखा, ‘‘प्रतिष्ठित विश्व शतरंज चैंपियनशिप का खिताब जीतने और शतरंज के इतिहास में सबसे कम उम्र के विश्व चैंपियन बनने के लिए डी गुकेश को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। आपकी कड़ी मेहनत और समर्पण ने पूरे देश को गौरवान्वित किया है। देश के पहले और एकमात्र ट्रैक एंड फील्ड ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता चैंपियन भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने ‘एक्स' पर लिखा- बधाई हो, गुकेश। दुनिया में सर्वश्रेष्ठ और ऐसा करने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी। भारत को गर्व है।

Chess Prodigy♟️🏆



Extending my warm wishes to @DGukesh for clinching the prestigious World Chess Championship title and becoming the youngest World Champion in the history of #Chess.



Your hard work & dedication has made the entire nation proud! pic.twitter.com/xCrzsAq7gV — Dr Mansukh Mandaviya (@mansukhmandviya) December 12, 2024



महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने कहा कि अपनी जीत के साथ गुकेश ने अनंत संभावनाओं की दुनिया खोल दी है। तेंदुलकर ने ‘एक्स' पर लिखा- 64 खानों के खेल में आपने अनंत संभावनाओं की दुनिया खोल दी है। बधाई हो डी गुकेश सिर्फ 18 साल की उम्र में 18वें विश्व चैंपियन बनने पर! विशी के नक्शेकदम पर चलते हुए अब आप भारतीय शतरंज के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की अगली लहर का मार्गदर्शन कर रहे हैं।

In a game of 64 squares, you've opened a world of endless possibilities. Congratulations, @DGukesh, on becoming the 18th World Champion at just 18! Following in Vishy’s footsteps, you're now guiding the next wave of Indian chess prodigies. 🇮🇳♟️🏆

pic.twitter.com/3kPCzGEv1d — Sachin Tendulkar (@sachin_rt) December 12, 2024

भारत के पहले व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता अभिनव बिंद्रा ने कहा कि गुकेश ने अपनी शानदार उपलब्धि से एक पीढ़ी को ‘बड़े सपने देखने' के लिए प्रेरित किया है। बिंद्रा ने कहा कि गुकेश, विश्व शतरंज चैंपियन बनने पर बधाई। दबाव में आपकी प्रतिभा, दृढ़ संकल्प और शालीनता ने पूरे देश को गौरवान्वित किया है। आपने न केवल एक खिताब जीता है, बल्कि एक पीढ़ी को बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित किया है। आपको आगे और भी बड़ी सफलता की शुभकामनाएं।

Congratulations, Gukesh, on becoming the World Chess Champion! Your brilliance, determination, and grace under pressure have made the entire nation proud. You’ve not just won a title but inspired a generation to dream big. Wishing you even greater success ahead! 🇮🇳🏆♟️ #Gukesh… — Abhinav A. Bindra OLY (@Abhinav_Bindra) December 12, 2024



पूर्व स्टार क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने कहा- वाह, आप शानदार रहे गुकेश। सिर्फ 18 साल की उम्र में गुकेश डोमाराजू सबसे कम उम्र के विश्व शतरंज चैंपियन बन गए हैं। हम सभी के लिए एक शानदार पल और आप एक प्रेरणा हैं, गुकेश। अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ (फिडे) ने ट्वीट किया- एक नया विश्व चैंपियन। बधाई डी गुकेश। यह गुकेश के लिए एक शानदार वर्ष का समापन है जिन्होंने कैंडिडेट्स 2024 टूर्नामेंट और शतरंज ओलंपियाड भी जीता।

Woww, you beauty Gukesh.

At just 18, Gukesh Dommaraju becomes the youngest World Chess Champion ever. A great moment for us all and you are an inspiration, Gukesh pic.twitter.com/phAhHsIC8a — Virender Sehwag (@virendersehwag) December 12, 2024



अमेरिकी ग्रैंडमास्टर हिकारू नाकामुरा ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा- डी गुकेश और पूरे भारत तथा हर जगह के भारतीयों को बहुत-बहुत बधाई। क्या शानदार उपलब्धि है। नाकामुरा ने आनंद को उनके योगदान के लिए बधाई भी दी। उन्होंने लिखा- विश्वनाथन आनंद मैं आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं देना भूल गया था लेकिन मुझे लग रहा है कि एक महीने तक आपके पैर जमीन पर नहीं पड़ेंगे। आपने जो किया है, वह बेमिसाल है।