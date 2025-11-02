नवी मुंबई : आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 का फाइनल मैच भारत और दक्षिण अफ्रीका (India Women vs South Africa Women) के बीच नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में टॉस देरी से होगा क्योंकि बारिश ने खलल डाल जिस कारण टॉस 2.30 बजे की जगह दो घंटे देरी से 4.30 बजे हुआ। दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर भारत को पहले बल्लेबाजी करने का न्यौता दिया है।

पिच

डीवाई पाटिल स्टेडियम टूर्नामेंट के सबसे बल्लेबाज़ी-अनुकूल मैदानों में से एक बनकर उभरा है। समतल सतह और सघन बाउंड्रीज़ से काफ़ी रन बनने की उम्मीद है, और हाल के मैचों में यहां 330 से ज़्यादा का स्कोर बन चुका है। हालांकि टीमें संभावित ओस के कारण लक्ष्य का पीछा करना पसंद कर सकती हैं, लेकिन मौसम के अनुसार परिस्थितियां बदल सकती हैं।

मौसम रिपोर्ट

नवी मुंबई में उमस भरी हवा चलने की संभावना है और 25-50% बारिश की संभावना है। रुक-रुक कर होने वाली बारिश से कुछ समय के लिए खेल में रुकावट आ सकती है, लेकिन सोमवार को रिज़र्व डे होने से यह सुनिश्चित हो जाएगा कि फाइनल अपने अंतिम चरण तक पहुंचेगा।

प्लेइंग 11

भारत : शैफाली वर्मा, स्मृति मंधाना, जेमिमा रोड्रिग्स, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष (विकेटकीपर), अमनजोत कौर, राधा यादव, क्रांति गौड़, श्री चरानी, ​​रेणुका सिंह ठाकुर

दक्षिण अफ्रीका : लौरा वोल्वार्ड्ट (कप्तान), टैजमिन ब्रिट्स, एनेके बॉश, सुने लुस, मैरिज़ेन कैप, सिनालो जाफ़्टा (विकेटकीपर), एनेरी डर्कसेन, क्लो ट्रायोन, नादिन डी क्लर्क, अयाबोंगा खाका, नॉनकुलुलेको म्लाबा