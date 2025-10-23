स्पोर्ट्स डेस्क : भारत और न्यूजीलैंड के बीच महिला विश्व कप 2025 का 24वां मैच खेला जा रहा है। न्यूजीलैंड ने नवी मुंबई में भारत के खिलाफ टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। लगातार तीन मैच हारने वाली मेजबान भारत ने एक बदलाव करते हुए ऑलराउंडर अमनजोत कौर की जगह अनुभवी जेमिमा रोड्रिग्स को टीम में शामिल किया है। न्यूजीलैंड, जिसके दो मैच बारिश की भेंट चढ़ गए थे, इस टीम में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

पिच और परिस्थितियां

तापमान यह बहुत गर्म है। अधिकतम 35 डिग्री तक है और इससे ज्यादा गर्मी महसूस हो रही है। नमी भी 50 प्रतिशत है। इस चरण का यहां सिर्फ दूसरा मैच है। मैदान का आकार की बात करें तो 57 और 56 मीटर की साइड और 66 मीटर की डाउन ग्राउंड। यह एक क्लासिक लाल मिट्टी की पिच है जो हमें भारत में मिलती है। इसमें अच्छी गति और उछाल होगा। कम मिट्टी होने के कारण पानी सोख नहीं पाएगा और यह सूख जाएगी। शुरुआत में इसमें अच्छी गति, उछाल और गति होगी। किसी भी अन्य मैदान की तुलना में इसमें ज्यादा स्विंग होगी। इस पिच की घास इसे संभाले रखेगी और आपको थोड़ी-बहुत पिचिंग मिल सकती है, लेकिन यह सूख जाएगी और स्पिनर्स को मदद मिलेगी।

प्लेइंग इलेवन

भारत : प्रतिका रावल, स्मृति मंधाना, हरलीन देयोल, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), जेमिमा रोड्रिग्स, दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष (विकेटकीपर), स्नेह राणा, क्रांति गौड़, श्री चरणी, रेणुका सिंह ठाकुर

न्यूजीलैंड : सुजी बेट्स, जॉर्जिया प्लिमर, अमेलिया केर, सोफी डिवाइन (कप्तान), ब्रुक हॉलिडे, मैडी ग्रीन, इसाबेला गेज़ (विकेटकीपर), जेस केर, रोज़मेरी मैयर, ली ताहुहु, ईडन कार्सन