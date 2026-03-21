स्पोर्ट्स डेस्क : India national cricket team इस साल जून में आयरलैंड दौरे पर जाएगी। Board of Control for Cricket in India ने शनिवार को इस दौरे का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया है। इस दौरे पर भारत और आयरलैंड के बीच टी20 इंटरनेशनल सीरीज खेली जाएगी, जिसकी शुरुआत 26 जून से होगी।

बेलफास्ट में खेले जाएंगे दोनों मैच

भारत और Ireland cricket team के बीच दो मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज खेली जाएगी। सीरीज के दोनों मुकाबले बेलफास्ट में खेले जाएंगे। भारतीय टीम 2007 के बाद पहली बार बेलफास्ट में मैच खेलेगी। इससे पहले भारतीय टीम 2018, 2022 और 2023 में आयरलैंड का दौरा कर चुकी है।

टी20 सीरीज का शेड्यूल

पहला टी20: 26 जून, बेलफास्ट

दूसरा टी20: 28 जून, बेलफास्ट

हेड टू हेड में भारत का दबदबा

भारत और आयरलैंड के बीच टी20 इंटरनेशनल में हेड टू हेड रिकॉर्ड में टीम इंडिया का दबदबा रहा है। दोनों टीमों के बीच 2009 से 2024 के बीच 8 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले गए हैं और सभी मैच भारत ने जीते हैं। आयरलैंड टीम अभी तक भारत को टी20 इंटरनेशनल में हरा नहीं पाई है।

आयरलैंड के बाद इंग्लैंड दौरा

आयरलैंड दौरे के बाद भारतीय टीम इंग्लैंड दौरे पर जाएगी। इस दौरान भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टी20 और 3 वनडे मैचों की सीरीज खेली जाएगी। यानी भारतीय टीम 16 दिनों के अंदर 7 टी20 इंटरनेशनल मैच खेलेगी।

इंग्लैंड दौरे का टी20 शेड्यूल

पहला टी20: 1 जुलाई

दूसरा टी20: 4 जुलाई

तीसरा टी20: 7 जुलाई

चौथा टी20: 9 जुलाई

पांचवां टी20: 11 जुलाई

वनडे सीरीज का शेड्यूल

पहला वनडे: 14 जुलाई

दूसरा वनडे: 16 जुलाई

तीसरा वनडे: 19 जुलाई

व्यस्त रहेगा भारतीय टीम का शेड्यूल

आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे को मिलाकर भारतीय टीम का शेड्यूल काफी व्यस्त रहने वाला है। टीम को कम समय में लगातार मैच खेलने होंगे, जो खिलाड़ियों के लिए बड़ी चुनौती भी होगी।