नई दिल्ली: भारत ने एशिया कप हॉकी के फाइनल मुकाबले में शानदार प्रदर्शन करते हुए दक्षिण कोरिया को 4-1 से हराकर टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम कर लिया। यह चौथी बार है जब भारत एशिया कप का विजेता बना है। इससे पहले टीम ने साल 2003, 2007 और 2017 में यह खिताब जीता था।

सेमीफाइनल में चीन को 7-0 से हराया

भारतीय टीम जबरदस्त फॉर्म में थी। सेमीफाइनल मुकाबले में भारत ने चीन को 7-0 से करारी शिकस्त दी थी। उसी लय को बरकरार रखते हुए टीम ने फाइनल में भी शानदार खेल दिखाया।

फाइनल में एकतरफा मुकाबला

फाइनल में भारत की शुरुआत से ही पकड़ मजबूत रही। टीम ने कोरिया को ज्यादा मौके नहीं दिए और खेल पर लगातार दबाव बनाए रखा।

अमित रोहिदास ने बढ़ाई बढ़त

खेल के 50वें मिनट में भारत को एक पेनल्टी कॉर्नर मिला, जिसे अमित रोहिदास ने शानदार तरीके से गोल में बदल दिया। इस गोल के साथ भारत ने 4-0 की बढ़त बना ली थी।

कोरिया ने किया एकमात्र गोल

कोरिया की ओर से एकमात्र गोल मैच के आखिरी क्वार्टर के छठे मिनट में किया गया। सोन डायन ने पेनल्टी कॉर्नर पर गोल कर टीम के लिए सम्मानजनक स्कोर बनाया।