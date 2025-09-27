स्पोर्ट्स डेस्क: भारत के गेंदबाजी कोच मोर्ने मोर्कल (Morne Morkel) ने पाकिस्तान के खिलाफ बेहद अहम एशिया कप फाइनल (Asia Cup Final) से पहले हार्दिक पांड्या और अभिषेक शर्मा (Hardik Pandya and Abhishek Sharma) की चोट पर बड़ा अपडेट दिया। यह अपडेट शुक्रवार को श्रीलंका के खिलाफ भारत के आखिरी सुपर 4 मुकाबले के दौरान दोनों खिलाड़ियों के पैर में ऐंठन आने के बाद दिया गया।

हार्दिक श्रीलंकाई पारी का पहला ओवर फेंकने के बाद मैदान से बाहर चले गए थे। हालांकि उन्होंने कुसल परेरा (Kusal Perera) का विकेट शून्य पर लिया, लेकिन यह मैच में इस ऑलराउंडर का एकमात्र ओवर था क्योंकि उन्हें अपनी बाई हैमस्ट्रिंग की समस्या से जूझते हुए देखा गया। वह पूरे मैच के लिए मैदान पर नहीं लौटे। दूसरी ओर 9वें ओवर में दौड़ते हुए अभिषेक अपनी दाहिनी जांघ को पकड़े हुए देखे गए। वह अगले ओवर में मैदान से बाहर चले गए और फिर पूरे मैच के लिए भी मैदान पर नहीं लौटे।

मोर्कल ने कहा, 'तो दोनों को मैच के दौरान ऐंठन की समस्या हुई। हार्दिक, मुझे पता है कि हम आज रात और कल सुबह देखेंगे और फिर कोई फैसला लेंगे। लेकिन दोनों को मैच के दौरान बस ऐंठन की समस्या हुई थी। अभिषेक ठीक है।'

मोर्केल ने आगे कहा, 'खिलाड़ियों के लिए जरूरी है कि वे आराम करें। वे पहले से ही बर्फ के स्नान में हैं। मैच के तुरंत बाद ही उनकी रिकवरी शुरू हो गई। रिकवरी का सबसे अच्छा तरीका है कि वे सोए और आराम करें। उम्मीद है कि उन्हें रात में अच्छी नींद आएगी।'

'खिलाड़ियों के लिए व्यक्तिगत पूल सत्र आयोजित किए जाएंगे। फिर रविवार को होने वाले बड़े मुकाबले के लिए मानसिक रूप से तैयार होने से पहले कुछ मालिश की जाएगी। यह एक तेज बदलाव है और समझदारी से खेलना ही सबसे जरूरी होगा। निश्चित रूप से कोई प्रशिक्षण नहीं होगा।'

फाइनल में भिड़ेंगे भारत और पाकिस्तान

एशिया कप (Asia Cup) के इतिहास में यह पहली बार है जब भारत और पाकिस्तान (IND vs PAK) फाइनल में आमने सामने होंगे। टूर्नामेंट के मौजूदा संस्करण में यह तीसरी बार होगा जब दोनों चिर प्रतिद्वंद्वी टीमें एक-दूसरे से भिड़ेंगी। हालांकि भारतीय टीम ने इन दोनों मैचों में जीत हासिल की और 28 सितंबर को होने वाले फाइनल मैच में भी ऐसा ही करना चाहेगी।