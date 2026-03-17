स्पोर्ट्स डेस्क : भारतीय टी20 टीम के कप्तान Suryakumar Yadav ने आखिरकार उस सवाल से पर्दा उठा दिया है, जो लंबे समय से चर्चा में था। उन्होंने बताया कि उन्हें कप्तानी मिलने का फैसला अचानक हुआ था और इसकी जानकारी उन्हें सीरीज से कुछ दिन पहले ही दी गई थी। टी20 वर्ल्ड कप 2024 जीत के बाद टीम में बदलाव तय था, लेकिन कप्तान कौन बनेगा इसे लेकर काफी सस्पेंस बना हुआ था। इसी बीच SKY का नाम सामने आना कई फैंस के लिए चौंकाने वाला रहा।

Rohit Sharma के रिटायरमेंट के बाद बढ़ा सस्पेंस

जब Rohit Sharma ने टी20 इंटरनेशनल से संन्यास लिया, तो माना जा रहा था कि Hardik Pandya टीम की कमान संभालेंगे।हार्दिक पहले भी 2022-23 में टीम की कप्तानी कर चुके थे और वर्ल्ड कप में उनका प्रदर्शन भी शानदार रहा था। ऐसे में उनका कप्तान न बनना कई लोगों के लिए हैरानी भरा फैसला था।

कैसे मिली कप्तानी? SKY ने बताया पूरा किस्सा

Suryakumar Yadav ने खुलासा किया कि उन्हें Jay Shah का फोन आया था, जिसमें उन्हें कप्तान बनाए जाने की जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि श्रीलंका दौरे से सिर्फ 3-4 दिन पहले यह कॉल आया। उस वक्त टीम अगले सीरीज की तैयारी कर रही थी और उसी दौरान यह बड़ा फैसला लिया गया।

फैसले में किन-किन का था रोल?

SKY के मुताबिक, इस फैसले में Rohit Sharma, मुख्य चयनकर्ता Ajit Agarkar और तत्कालीन कोच Rahul Dravid की अहम भूमिका थी। उन्होंने साफ किया कि Gautam Gambhir बाद में टीम सेटअप से जुड़े थे। यानी कप्तानी का फैसला उनके आने से पहले ही हो चुका था।

हार्दिक पांड्या को लगा बड़ा झटका

कप्तानी से चूकने के बाद Hardik Pandya को एक और झटका तब लगा जब उन्हें उप-कप्तानी से भी हटा दिया गया। बाद में यह जिम्मेदारी पहले Shubman Gill और फिर Axar Patel को दी गई, जिससे टीम में नई लीडरशिप स्ट्रक्चर देखने को मिला।

SKY की कप्तानी में टीम का दमदार प्रदर्शन

Suryakumar Yadav की कप्तानी में टीम इंडिया ने शानदार प्रदर्शन किया। भारत ने ना सिर्फ द्विपक्षीय सीरीज में दबदबा बनाया बल्कि ICC Men's T20 World Cup 2026 भी जीत लिया। फाइनल में भारत ने New Zealand को हराकर खिताब अपने नाम किया और इतिहास रच दिया।

भारत ने रचा इतिहास

इस जीत के साथ भारत टी20 वर्ल्ड कप को सफलतापूर्वक डिफेंड करने वाली पहली टीम बन गई। साथ ही, घरेलू सरजमीं पर ट्रॉफी जीतकर टीम ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की। SKY की कप्तानी को अब भारतीय क्रिकेट के नए युग की शुरुआत के तौर पर देखा जा रहा है।