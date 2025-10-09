स्पोर्ट्स डेस्क : भारत महिला और दक्षिण अफ्रीका महिला के बीच महिला विश्व कप 2025 का 10वां मैच विशाखापत्तनम के डॉ. वाई.एस. राजशेखर रेड्डी एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है। टॉस 2.30 बजे होना था लेकिन बारिश के कारण टॉस में देरी हुई जिसमें दक्षिण अफ्रीका ने पहले गेंदबाजी का फैसला लिया है।

पिच रिपोर्ट

विशाखापट्टनम पारंपरिक रूप से बल्लेबाजों के लिए अनुकूल पिच रही है जहां स्पिनरों को थोड़ी मदद मिलती है। इंडियन प्रीमियर लीग में दिल्ली कैपिटल्स ने इस मैदान पर कुछ बड़े स्कोर बनाकर शानदार प्रदर्शन किया है। मैच से ठीक पहले खबर आई थी कि इस पिच से संघर्षरत भारतीय बल्लेबाजों को मदद मिलने की उम्मीद है। हालांकि बुधवार को विशाखापट्टनम में एक घंटे से ज्यादा समय तक पसीना बहाने के बाद जेमिमा रोड्रिग्स का मानना ​​है कि डॉ. वाई.एस. राजशेखर रेड्डी एसीए-वीडीसीए स्टेडियम में 270 के आसपास का कोई भी स्कोर मैच जिताऊ हो सकता है। विशाखापट्टनम स्टेडियम 11 सालों में पहली बार किसी महिला वनडे मैच की मेजबानी कर रहा है। इसलिए, टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करना कोई बुरा विचार नहीं होगा।

मौसम

मैच से ठीक एक दिन पहले विशाखापत्तनम में भारी बारिश हुई थी। दोपहर से बारिश शुरू होने और टॉस के समय यानी दोपहर 3 बजे तक अपने चरम पर पहुंचने की उम्मीद है। हालांकि 3 बजे के बाद बारिश कम होने की उम्मीद है, लेकिन बादल छाए रहने से मैच में अहम भूमिका निभाने की संभावना है। ऊपरी हवा के झोंकों के साथ मौसम बल्लेबाजों के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है।

प्लेइंग इलेवन

भारत : प्रतिका रावल, स्मृति मंधाना, हरलीन देयोल, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), जेमिमा रोड्रिग्स, ऋचा घोष (विकेटकीपर), दीप्ति शर्मा, अमनजोत कौर, स्नेह राणा, क्रांति गौड़, श्री चरणी

दक्षिण अफ्रीका : लौरा वोल्वार्ड्ट (कप्तान), ताज़मिन ब्रिट्स, सुने लुस, मारिज़ैन कप्प, एनेके बॉश, सिनालो जाफ़्टा (विकेटकीपर), क्लो ट्रायॉन, नादिन डी क्लार्क, अयाबोंगा खाका, तुमी सेखुखुने, नॉनकुलुलेको म्लाबा