स्पोर्ट्स डेस्क: भारत और पाकिस्तान (India vs Pakistan) के बीच एशिया कप (Asia Cup 2025) का फाइनल मैच दुबई अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम (Dubai International Cricket Stadium) में आज शाम 8 बजे से खेला जाएगा। इस एशिया कप में दो बार भारत ने पाकिस्तान को करारी हार दी है। ऐसे में भारतीय टीम इस बार फाइनल मैच में और कड़े मुकाबले के लिए उतरेगी और किसी भी प्रकार की गलती से बचना चाहेगी।

हेड टू हेड (T20I):

कुल मैच - 15

भारत - 12 जीत

पाकिस्तान - 3 जीत

हेड टू हेड (Asia Cup):

कुल मैच - 21

भारत - 12 जीत

पाकिस्तान - 6 जीत

नोरिजल्ट - 3

पिच रिपोर्ट:

दुबई अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम (Dubai International Cricket Stadium) के बीचों-बीच दो पिचें तैयार की गई हैं। एक पिच पिछले दो भारत-पाकिस्तान (IND vs PAK) मैचों के लिए इस्तेमाल की गई है। दूसरी नई है और श्रीलंका के खिलाफ भारत के मैच जैसा हाई-स्कोरिंग मुकाबला हो सकता है। दुबई में टॉस निर्णायक नहीं रहा है। अब तक 10 मैचों में, पहले बल्लेबाजी करने वाली और लक्ष्य का पीछा करने वाली टीमों के बीच जीत 5-5 बराबर रही है, जिसमें शुक्रवार का टाई मैच भी शामिल है। पहली पारी का औसत स्कोर 148 रन है।

संभावित प्लेइंग 11:

भारत: अभिषेक शर्मा, शुबमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), हार्दिक पंड्या/अर्शदीप सिंह, अक्षर पटेल, शिवम दुबे, कुलदीप यादव, जसप्रित बुमरा, वरुण चक्रवर्ती।

पाकिस्तान: साहिबजादा फरहान, फखर जमान, सईम अयूब, सलमान आगा (कप्तान), हुसैन तलत, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ, अबरार अहमद।

