स्पोर्ट्स डेस्क : भारत और ओमान (India vs Oman) के बीच एशिया कप 2025 (Asia Cup 2025) में ग्रुप ए का आखिरी मैच अबु धाबी के शेख जायद स्टेडियम (Sheikh Zayed Stadium) में आज रात 8 बजे से खेला जाएगा। यह कहना गलत नहीं होगा कि मैच एक तरफा होगा लेकिन इस मैच में ओमान के प्रदर्शन कर नजर रहेगी कि वह किस तरह भारतीय गेंदबाजों का सामना करता है, खासकर तब अगर ओमान पहले बल्लेबाजी के लिए मैदान में आता है तो। इस मैच में भारत जसप्रीत बुमराह को आराम दे सकता है।

हेड टू हेड

भारत और ओमान ने कभी एक-दूसरे के खिलाफ टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच नहीं खेला है। हालांकि, पिछले साल इमर्जिंग एशिया कप में उनका सामना इंडिया कोल्ट्स से हुआ था, जहां तिलक वर्मा की कप्तानी वाली इंडिया ए टीम ने ओमान को 6 विकेट से हराया था।

पिच रिपोर्ट

शेख जायेद की पिच इस एशिया कप 2025 में दोनों पारियों की शुरुआत में मुश्किल रही है। कई गेंदें नीची रह गईं, जिससे पावरप्ले में स्ट्रोक खेलना मुश्किल हो गया। बल्लेबाजों को और तेजी से खेलने से पहले धीमेपन के साथ तालमेल बिठाना होगा। एक बार सेट हो जाने पर आखिरी 10 ओवरों में 120-130 रन तक पहुंच सकते हैं।

मौसम

मैच के दौरान मौसम शुष्क रहने की उम्मीद है और बारिश की कोई संभावना नहीं है। अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है, जो शाम को 28 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। नमी दोनों टीमों की फिटनेस की परीक्षा ले सकती है।

संभावित प्लेइंग 11

भारत : अभिषेक शर्मा, शुबमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती

ओमान : आमिर कलीम, जतिंदर सिंह (कप्तान), हम्माद मिर्जा, विनायक शुक्ला (विकेटकीपर), वसीम अली, हसनैन शाह, शाह फैसल, आर्यन बिष्ट, शकील अहमद, समय श्रीवास्तव, जितेन रामानंदी