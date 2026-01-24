गुवाहाटी : भारत और न्यूज़ीलैंड के बीच जारी टी20 सीरीज का तीसरा मुकाबला रविवार 24 जनवरी शाम 7 बजे गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। सीरीज़ में 2-0 की बढ़त बना चुकी टीम इंडिया की नज़रें इस मैच को जीतकर 3-0 से सीरीज अपने नाम करने पर होंगी, जबकि न्यूज़ीलैंड की टीम सम्मान बचाने और सीरीज में बने रहने के इरादे से मैदान में उतरेगी।

कप्तान सूर्यकुमार यादव पर होंगी निगाहें

भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव इस सीरीज़ में शानदार फॉर्म में हैं। उन्होंने न्यूज़ीलैंड के खिलाफ T20I में अब तक 9 मैचों में 316 रन बनाए हैं। पिछला मुकाबला रायपुर में खेला गया था, जहां SKY ने 37 गेंदों में 82 रन की तूफानी पारी खेली और भारत की जीत की नींव रखी।

भारतीय बल्लेबाज़ी में गहराई

दूसरे T20I में ईशान किशन (76 रन, 32 गेंद) ने भी बेहतरीन बल्लेबाज़ी की। इसके अलावा: अभिषेक शर्मा शुरुआती ओवरों में आक्रामक शुरुआत देने में सक्षम हैं, हार्दिक पांड्या ऑलराउंडर की भूमिका में अहम रहेंगे, रिंकू सिंह फिनिशर के तौर पर टीम को मजबूती देते हैं।

गेंदबाज़ी में भी भारत मजबूत

भारत की तेज़ गेंदबाज़ी की कमान जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह संभालेंगे। वहीं स्पिन विभाग में: वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव। शिवम दुबे और हार्दिक पांड्या अतिरिक्त गेंदबाज़ी विकल्प उपलब्ध कराते हैं।

न्यूज़ीलैंड की चुनौतियां

न्यूज़ीलैंड की टीम अब भी अपने बल्लेबाज़ी क्रम में स्थिरता तलाश रही है, खासकर नंबर-3 पोज़िशन को लेकर।

डैरिल मिचेल से मिडिल ऑर्डर को संभालने की उम्मीद, रचिन रवींद्र और मिचेल सैंटनर फॉर्म में लौटना चाहेंगे, डेथ ओवर्स में काइल जैमीसन अहम हथियार होंगे, स्पिन में इश सोढ़ी और जैकब डफी की जिम्मेदारी होगी, डेवोन कॉनवे विकेटकीपिंग करेंगे, जबकि ग्लेन फिलिप्स, टिम रॉबिन्सन और मार्क चैपमैन बल्लेबाज़ी को गहराई देंगे।

पिच और टॉस फैक्टर

बरसापारा स्टेडियम में पहले बल्लेबाज़ी करने वाली टीम का औसत स्कोर 185–190 रन रहा है। पिच बल्लेबाज़ों के अनुकूल मानी जाती है, लेकिन स्लोअर बॉल और वैरिएशन असरदार साबित हो सकती हैं। इतिहास के मुताबिक यहां टॉस जीतकर पहले गेंदबाज़ी करना फायदेमंद रहा है, क्योंकि लक्ष्य का पीछा करना थोड़ा आसान माना जाता है।

मौसम रिपोर्ट

गुवाहाटी में मौसम पूरी तरह क्रिकेट के अनुकूल रहने का अनुमान है: तापमान: करीब 26°C, नमी: 52%, हवा की रफ्तार: 6 किमी/घंटा, बारिश की कोई संभावना नहीं है।

संभावित टीमें

भारत: संजू सैमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, रिंकू सिंह, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव।

न्यूज़ीलैंड: डेवोन कॉनवे (विकेटकीपर), टिम रॉबिन्सन, रचिन रवींद्र, ग्लेन फिलिप्स, डैरिल मिचेल, मिचेल सैंटनर (कप्तान), क्रिस्टियन क्लार्क, इश सोढ़ी, जैकब डफी, जेम्स नीशम, मैट हेनरी।