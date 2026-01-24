स्पोर्ट्स डेस्क : रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में खेले गए दूसरे टी20 मुकाबले में सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड को 7 विकेट से हराकर इतिहास रच दिया। भारत ने 209 रनों के विशाल लक्ष्य को बेहद आसानी से हासिल करते हुए पांच मैचों की टी20 सीरीज में 2-0 की बढ़त बना ली।

209 रन सिर्फ 15.2 ओवर में, बना नया वर्ल्ड रिकॉर्ड

भारत का यह रनचेज़ रिकॉर्ड बुक में दर्ज हो गया। टीम इंडिया ने 15.2 ओवर में 209 रन बनाकर टी20 इंटरनेशनल में 200+ लक्ष्य का सबसे तेज़ सफल पीछा किया। इस दौरान भारत ने पाकिस्तान का 2025 में बना रिकॉर्ड तोड़ दिया, जब पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 205 रन का लक्ष्य 24 गेंद शेष रहते हासिल किया था।

अब भारत टी20I इतिहास की पहली टीम बन गई है, जिसने 200 से ज्यादा रन का लक्ष्य चार ओवर से अधिक शेष रहते पूरा किया।

200+ लक्ष्य के सबसे तेज सफल रनचेज (T20I)

भारत बनाम न्यूज़ीलैंड – लक्ष्य 209, शेष गेंदें 28, वर्ष 2026

पाकिस्तान बनाम न्यूज़ीलैंड – लक्ष्य 205, शेष गेंदें 24, वर्ष 2025

ऑस्ट्रेलिया बनाम वेस्टइंडीज – लक्ष्य 215, शेष गेंदें 23, वर्ष 2025

दक्षिण अफ्रीका बनाम वेस्टइंडीज – लक्ष्य 206, शेष गेंदें 14, वर्ष 2007

भारत ने एक मैच में बनाए कई बड़े रिकॉर्ड

भारत ने इस मुकाबले में एक नहीं बल्कि कई रिकॉर्ड अपने नाम किए। शुरुआती झटकों के बाद भी टीम इंडिया ने लक्ष्य हासिल किया—पहले दो विकेट सिर्फ 6 रन पर गिरने के बाद यह सबसे बड़ा सफल T20I रनचेज़ बन गया।

इसके अलावा 209 रन का यह पीछा भारत के लिए टी20I इतिहास का सबसे बड़ा सफल रनचेज़ भी है, जो 2023 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ विशाखापट्टनम में बनाए गए 209 रन के रिकॉर्ड की बराबरी करता है। अब भारत छह बार T20I में 200+ रन का लक्ष्य हासिल कर चुका है, जो इस फॉर्मेट में दूसरा सबसे बड़ा आंकड़ा है।

ईशान–सूर्या की धमाकेदार पारियां

न्यूजीलैंड के 209 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत की शुरुआत खराब रही और टीम दूसरे ओवर में ही 6/2 हो गई थी। इसके बाद ईशान किशन और सूर्यकुमार यादव ने मोर्चा संभाला।

ईशान किशन: 32 गेंदों में 76 रन, सूर्यकुमार यादव: 37 गेंदों में नाबाद 82 रन; दोनों की आक्रामक बल्लेबाजी ने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया। शिवम दुबे ने भी 18 गेंदों में 36 रन बनाकर जीत को और आसान बना दिया।

न्यूजीलैंड की पारी: 208/6

इससे पहले न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 208/6 का स्कोर खड़ा किया। रचिन रवींद्र: 44 रन (26 गेंद), मिचेल सैंटनर: नाबाद 47 रन (27 गेंद); हालांकि न्यूजीलैंड की शुरुआत तेज रही, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने बीच के ओवरों में रन गति पर नियंत्रण बनाए रखा।

सीरीज में भारत की मजबूत बढ़त

इस शानदार जीत के साथ भारत ने पांच मैचों की टी20 सीरीज में 2-0 की बढ़त बना ली। यह जीत गेंदों के लिहाज से 200+ लक्ष्य का पीछा करते हुए फुल मेंबर देश द्वारा सबसे बड़ी जीत भी साबित हुई।