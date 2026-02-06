स्पोर्ट्स डेस्क : भारतीय क्रिकेट के अनुभवी बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे ने टी20 वर्ल्ड कप को लेकर एक बड़ी और साहसिक भविष्यवाणी की है। उनका मानना है कि मौजूदा भारतीय टीम इतिहास रचते हुए T20 वर्ल्ड कप में 300 रन का आंकड़ा पार करने वाली पहली टीम बनेगी। आक्रामक बल्लेबाज़ी, स्पष्ट रोल और सही मैच-अप्स के साथ भारत इस रिकॉर्ड के बेहद करीब है। कप्तान सूर्यकुमार यादव की अगुवाई में टीम इंडिया अपने खिताब बचाव अभियान की शुरुआत USA के खिलाफ करेगी।

रहाणे का भरोसा: भारत करेगा 300 रन का कारनामा

एक सोशल मीडिया सवाल-जवाब सत्र के दौरान जब अजिंक्य रहाणे से पूछा गया कि क्या T20 वर्ल्ड कप में कोई टीम 300 रन बना पाएगी, तो उनका जवाब साफ था—भारत। रहाणे का मानना है कि मौजूदा भारतीय टीम में वह क्षमता और गहराई है जो इस ऐतिहासिक उपलब्धि को संभव बना सकती है। आक्रामक सोच और आधुनिक T20 अप्रोच के साथ भारत इस रिकॉर्ड के बेहद करीब है।

SKYball और विस्फोटक बल्लेबाज़ी की ताकत

कप्तान सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में भारतीय टीम ‘SKYball’ ब्रांड की क्रिकेट खेल रही है। टीम अब तक टूर्नामेंट के इतिहास में सैकड़ों छक्के लगा चुकी है और टॉप-सेवन बल्लेबाज़ों का स्ट्राइक रेट भी शानदार रहा है। यही आक्रामकता भारत को बड़े स्कोर की ओर ले जा सकती है। रहाणे के अनुसार, अगर सब कुछ योजना के मुताबिक रहा, तो 300 रन का आंकड़ा भी असंभव नहीं है।

ओपनिंग जोड़ी पर नजर: अभिषेक और ईशान

भारत की संभावित ओपनिंग जोड़ी अभिषेक शर्मा और ईशान किशन को रहाणे ने अहम कड़ी बताया। ईशान किशन हालिया समय में शानदार फॉर्म में रहे हैं और तेज़ शुरुआत दिलाने की उनकी क्षमता भारत को बड़े स्कोर की नींव दे सकती है। वहीं, अभिषेक शर्मा की आक्रामक शैली पावरप्ले में विपक्षी गेंदबाज़ों पर दबाव बना सकती है।

संजू बनाम ईशान बहस पर रहाणे की राय

संजू सैमसन और ईशान किशन के चयन को लेकर चल रही बहस पर रहाणे ने संतुलित राय दी। उन्होंने कहा कि ईशान भले ही बेहतरीन फॉर्म में हों, लेकिन संजू का अनुभव भी टीम के लिए काफ़ी अहम है। रहाणे के मुताबिक, खिलाड़ियों को समर्थन देने से उनका आत्मविश्वास बढ़ता है, जो बड़े टूर्नामेंट में निर्णायक साबित होता है।

अफगानिस्तान डार्क हॉर्स, फाइनल में रीमैच की उम्मीद

रहाणे ने अफगानिस्तान को इस टूर्नामेंट का “डार्क हॉर्स” बताया। साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई कि फाइनल में भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पिछली बार की तरह रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है। उनका मानना है कि सही कॉम्बिनेशन और रोल क्लैरिटी के साथ भारत खिताब बचाव में सफल हो सकता है।

ग्रुप चुनौती और इतिहास रचने का मौका

भारत ग्रुप A में पाकिस्तान, नामीबिया, नीदरलैंड और USA के साथ है। अगर टीम इंडिया इस बार खिताब जीतती है, तो वह T20 वर्ल्ड कप का सफलतापूर्वक बचाव करने वाली पहली टीम बनेगी और तीसरी बार ट्रॉफी जीतकर टूर्नामेंट की सबसे सफल टीम भी।