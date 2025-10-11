नई दिल्ली: टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल (Shubman Gill) ने वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में शानदार शतक जड़कर एक और ऐतिहासिक उपलब्धि अपने नाम की। गिल ने वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप (WTC) इतिहास में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बनकर ऋषभ पंत का रिकॉर्ड तोड़ दिया।

26 वर्षीय गिल ने दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले जा रहे मुकाबले में नाबाद 129 रन की पारी खेली, जिसमें 16 चौके और दो छक्के शामिल थे। उनकी इस शानदार पारी की बदौलत भारत ने 518/5 पर अपनी पारी घोषित की।

यह गिल का कप्तान के रूप में पांचवां टेस्ट शतक है। इससे पहले वे इंग्लैंड के खिलाफ एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी 2025 में चार शतक जड़ चुके हैं, जिसमें उन्होंने पांच टेस्ट में 754 रन बनाए थे और सीरीज़ के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज़ रहे थे।

इस शतक के साथ गिल ने WTC में 2826 रन पूरे किए और इस सूची में ऋषभ पंत (2731) और रोहित शर्मा (2716) को पीछे छोड़ दिया।

WTC में भारत के टॉप रन-स्कोरर:

शुभमन गिल – 2826 रन

ऋषभ पंत – 2731 रन

रोहित शर्मा – 2716 रन

विराट कोहली – 2617 रन

रवींद्र जडेजा – 2515 रन

गिल ने अब तक 38 टेस्ट मैचों में 2826 रन बनाए हैं, जिसमें 10 शतक और 8 अर्धशतक शामिल हैं। कप्तान के तौर पर उनका शानदार प्रदर्शन जारी है और अब भारत की अगली रेड-बॉल सीरीज़ दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 14 नवंबर से शुरू होगी।