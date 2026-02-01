स्पोर्ट्स डेस्क : अंडर-19 विश्व कप 2026 के सुपर-6 राउंड का आखिरी मुकाबला आज भारत और पाकिस्तान के बीच खेला जा रहा है, जहां न सिर्फ सेमीफाइनल की एक सीट दांव पर है, बल्कि रिकॉर्ड्स की भी बरसात देखने को मिल रही है। बुलावायो के क्वींस स्पोर्ट्स क्लब में खेले जा रहे इस हाई-वोल्टेज मैच में युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने महज 11 रन बनाते ही भारतीय यूथ क्रिकेट इतिहास में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज करा लिया है।

टॉस और मैच की शुरुआत

पाकिस्तान अंडर-19 टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारतीय टीम की ओर से पारी की शुरुआत वैभव सूर्यवंशी और आरोन जॉर्ज ने की। मुकाबले का माहौल शुरू से ही दबाव भरा रहा, क्योंकि दोनों टीमों के लिए यह मैच “करो या मरो” जैसा है।

वैभव सूर्यवंशी का ऐतिहासिक कारनामा

मैच के दौरान वैभव सूर्यवंशी ने जैसे ही 11 रन पूरे किए, उन्होंने एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। वह भारत के लिए यूथ वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वालों की सूची में शुभमन गिल और उन्मुक्त चंद (1149 रन) से आगे निकल गए। यह उपलब्धि इसलिए भी खास है क्योंकि वैभव पहले ही विराट कोहली का यूथ रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं और अब लगातार दिग्गज नामों को पीछे छोड़ते जा रहे हैं। उन्होंने अपनी पारी के दौरान 22 गेंदों का सामना करते हुए कुल 30 रन बनाए जिसमें 5 चौके और एक छक्का शामिल था।

अब नजरें बड़े रिकॉर्ड्स पर

वैभव सूर्यवंशी की मौजूदा फॉर्म को देखते हुए अब उनकी निगाहें भारत के लिए यूथ वनडे में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाजों पर टिक गई हैं। वह जल्द ही विजय जोल (1404 रन) और यशस्वी जयसवाल (1386 रन) जैसे बड़े रिकॉर्ड्स को भी चुनौती दे सकते हैं। अगर उनका यह प्रदर्शन जारी रहता है, तो आने वाले मैचों में नया इतिहास बनना तय माना जा रहा है।

यूथ वनडे में सर्वाधिक रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज

विजय जोल – 1404 रन

यशस्वी जयसवाल – 1386 रन

तन्मय श्रीवास्तव – 1316 रन

वैभव सूर्यवंशी – 1150 रन*

शुभमन गिल – 1149 रन

उन्मुक्त चंद – 1149 रन

सरफराज खान – 1080 रन

विराट कोहली – 978 रन

सेमीफाइनल की रेस: भारत बनाम पाकिस्तान

आज का मुकाबला सिर्फ रिकॉर्ड्स तक सीमित नहीं है, बल्कि सेमीफाइनल की एकमात्र बची हुई सीट भी इसी मैच से तय होगी। ग्रुप-2 से इंग्लैंड पहले ही अंतिम चार में पहुंच चुका है। ऐसे में भारत के पास 6 अंक, जबकि पाकिस्तान के पास 4 अंक हैं।

क्वालीफिकेशन का गणित

भारत: अगर आज मैच जीतता है, तो सीधे सेमीफाइनल में प्रवेश करेगा।

पाकिस्तान: जीत के साथ-साथ उसे नेट रन रेट पर भी निर्भर रहना होगा।

फिलहाल पाकिस्तान का नेट रन रेट 1.484 है, जबकि भारत का 3.337, जो उसे बड़ी बढ़त दिलाता है।