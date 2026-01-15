Go to PunjabKesari.in

नई दिल्ली : न्यूजीलैंड के खिलाफ शुरू होने वाली टी20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज से पहले भारतीय टीम को बड़ा झटका लगा है। टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर चोट के कारण पूरी टी20 सीरीज से बाहर हो गए हैं। यह तीन मैचों की टी20 सीरीज 21 जनवरी से शुरू होनी है।

साइड स्ट्रेन बनी बाहर होने की वजह

जानकारी के अनुसार, वॉशिंगटन सुंदर को साइड स्ट्रेन की शिकायत है। डॉक्टरों ने उन्हें कुछ समय तक क्रिकेट से दूर रहने और पूरी तरह आराम करने की सलाह दी है। 26 वर्षीय सुंदर के जल्द ही बेंगलुरु स्थित नेशनल क्रिकेट अकादमी (NCA) में रिपोर्ट करने की संभावना है।

वनडे सीरीज से पहले ही हो चुके थे बाहर

यह पहला मौका नहीं है जब सुंदर इस दौरे से बाहर हुए हों। इससे पहले वह वनडे सीरीज से भी बाहर हो चुके थे। उन्हें यह चोट 11 जनवरी को बड़ौदा में खेले गए पहले वनडे के दौरान लगी थी, जब गेंदबाजी करते समय उनके बाएं निचले पसली हिस्से में तेज दर्द हुआ था। स्थिति इतनी गंभीर थी कि उन्हें मैच के दौरान मैदान छोड़ना पड़ा और नितीश कुमार रेड्डी को सब्स्टीट्यूट फील्डर के रूप में उतारा गया।

दर्द के बावजूद दिखाई थी जुझारूपन की मिसाल

हालांकि, दर्द के बावजूद वॉशिंगटन सुंदर ने भारत की रन चेज के दौरान बल्लेबाजी की और 7 गेंदों में 7 रन बनाकर टीम को जीत दिलाने में योगदान दिया। माना जा रहा है कि इसी दौरान शारीरिक दबाव के कारण उनकी चोट और बढ़ गई। इसके बाद बीसीसीआई की मेडिकल टीम ने तुरंत स्कैन कराए ताकि स्थिति की गंभीरता का आकलन किया जा सके।

टी20 वर्ल्ड कप से पहले बढ़ी भारत की चिंता

सुंदर की चोट भारतीय टीम के लिए इसलिए भी चिंता का विषय है क्योंकि आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप की शुरुआत 7 फरवरी से होनी है। टूर्नामेंट से ठीक पहले एक भरोसेमंद स्पिन ऑलराउंडर का बाहर होना चयन समिति और टीम मैनेजमेंट की परेशानी बढ़ा सकता है।

तिलक वर्मा की फिटनेस भी बनी चिंता

भारतीय टीम की मुश्किलें यहीं खत्म नहीं होतीं। युवा बल्लेबाज तिलक वर्मा की उपलब्धता भी संदिग्ध बनी हुई है, क्योंकि हाल ही में उनकी सर्जरी हुई है। ऐसे में टीम को मध्यक्रम और ऑलराउंड विकल्पों को लेकर नए सिरे से योजना बनानी पड़ सकती है।

टी20 स्क्वाड में बदलाव पर अभी सस्पेंस

वनडे सीरीज के आखिरी दो मैचों के लिए आयुष बदोनी को सुंदर के रिप्लेसमेंट के तौर पर शामिल किया गया था। हालांकि, टी20 सीरीज के लिए अभी तक बीसीसीआई की ओर से न तो सुंदर के आधिकारिक रूप से बाहर होने की घोषणा की गई है और न ही उनके स्थान पर किसी खिलाड़ी के नाम का ऐलान किया गया है।