Go to PunjabKesari.in

Sports
FacebookTwitterLinkedin

स्पोर्ट्स डेस्क : ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज जीतने के बाद टीम इंडिया घरेलू मैदान पर न्यूजीलैंड की चुनौती से पार नहीं पा सकी। तीन मैचों की वनडे सीरीज के निर्णायक मुकाबले में भारत को हार का सामना करना पड़ा और कीवी टीम ने सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। यह भारत की पिछले तीन वर्षो में घर पर पहली वनडे सीरीज हार रही।

भारत की हार के बड़े कारण

1. मिडिल ऑर्डर में विकेट नहीं निकाल पाना

भारतीय गेंदबाज मिडिल ओवर्स में न्यूजीलैंड के बल्लेबाज़ों को तोड़ नहीं सके। सेट बल्लेबाज़ों पर दबाव बनाने और साझेदारियां तोड़ने में नाकामी ने मैच का रुख भारत से दूर कर दिया।

Sports

2. विराट कोहली को नहीं मिला बड़ा साथ

तीसरे वनडे में विराट कोहली ने शानदार 124 रन बनाए, लेकिन उनके साथ किसी भी बल्लेबाज की बड़ी साझेदारी नहीं बन सकी। टॉप और मिडिल ऑर्डर का जल्दी बिखरना भारत पर भारी पड़ा।

Sports

3. रोहित शर्मा की पावरप्ले में धीमी शुरुआत

सीरीज में रोहित शर्मा पावरप्ले का पूरा फायदा नहीं उठा सके। आक्रामक शुरुआत न मिलने से बाद के बल्लेबाज़ों पर दबाव बढ़ा।

Sports

4. रवींद्र जडेजा का ऑलराउंड असर नहीं दिखा

जडेजा न तो गेंद से मिडिल ओवर्स में ब्रेकथ्रू दे पाए और न ही बल्ले से अहम योगदान कर सके। इससे भारत की संतुलन रणनीति कमजोर हुई।

रवींद्र जडेजा से वनडे में क्यों नहीं बन रहे रन, पूर्व भारतीय क्रिकेटर क्रिस श्रीकांत ने बताई समस्या - srikkanth believes ravindra jadeja is indecisive whether to attack or ...

5. अगर अर्शदीप सिंह को पहले मौका मिलता

तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने पहले ओवर में ब्रेकथ्रू दिलाने की अपनी क्षमता पहले भी दिखाई है। उन्होंने तीसरे वनडे में भी पहले ओवर में विकेट निकाला। अगर उन्हें पूरी सीरीज में शामिल किया जाता, तो हो सकता था कि वह लय (रिदम) बनाकर ज्यादा विकेट चटका देते- जो मैच का पासा पलट सकते थे।

अर्शदीप सिंह इतिहास रचने की दहलीज पर, इस उपलब्धि से एक विकेट दूर - arshdeep singh is one wicket away from this achievement-mobile