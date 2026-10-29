ऑकलैंड : भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का चौथा मुकाबला शुक्रवार को खेला जाएगा। शुरुआती तीनों मैच जीतकर सीरीज अपने नाम कर चुकी भारतीय टीम अब प्लेइंग इलेवन में बदलाव कर सकती है। ऐसे में स्पिनर कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती को मौका मिलने की उम्मीद है। वहीं, ईशान किशन की फिटनेस और तेज गेंदबाजों के प्रदर्शन पर भी सबकी नजरें रहेंगी।

सीरीज जीतने के बाद टीम इंडिया कर सकती है प्रयोग

भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ शुरुआती तीनों टी20 मुकाबले जीतकर सीरीज में 3-0 की अजेय बढ़त बना ली है। ऐसे में अगले दो मैचों में टीम प्रबंधन को अपने संयोजन में प्रयोग करने का मौका मिल सकता है। भारत अब तक आठवें नंबर तक बल्लेबाजी के विकल्प के साथ मैदान पर उतरता रहा है और यह रणनीति सफल भी रही है।

कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती को मिल सकता है मौका

भारतीय स्पिनर कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती को चौथे टी20 मुकाबले में खेलने का अवसर मिल सकता है। दोनों खिलाड़ियों को हाल के महीनों में नियमित मौके नहीं मिले हैं। वरुण का पिछले छह महीनों में प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा, जबकि कुलदीप ने मध्य ओवरों में विकेट लेने की अपनी क्षमता दिखाई है।

भुवनेश्वर कुमार के प्रदर्शन पर भी रहेगी नजर

अनुभवी तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार ने वेलिंगटन में पिछले मुकाबले के डेथ ओवरों में अच्छी गेंदबाजी की और अंतिम ओवर में लगातार यॉर्कर डाले। हालांकि, शुरुआती तीन मैचों में उन्होंने 72 गेंदों पर 139 रन खर्च किए हैं। चार साल बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी कर रहे भुवनेश्वर को अपनी इकॉनमी में सुधार करना होगा।

मयंक यादव या प्रिंस यादव, किसे मिलेगा मौका?

पिछले दो मुकाबलों में मयंक यादव की जगह प्रिंस यादव को प्लेइंग इलेवन में शामिल किया गया था। अब चौथे टी20 में टीम प्रबंधन के सामने दोनों में से किसी एक को चुनने का विकल्प होगा। मयंक को वापसी का मौका मिलता है या टीम प्रिंस पर ही भरोसा जताती है, यह देखना दिलचस्प होगा।

ईशान किशन की फिटनेस पर सस्पेंस

ग्रोइन की चोट के कारण विकेटकीपर-बल्लेबाज ईशान किशन पिछले दो टी20 मुकाबलों में नहीं खेल पाए हैं। अगर वह चौथे मैच से पहले पूरी तरह फिट नहीं होते हैं, तो युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को एक बार फिर मौका मिल सकता है। सूर्यवंशी ने पिछले मुकाबले में उपयोगी प्रदर्शन किया था, हालांकि अभिषेक शर्मा की विस्फोटक पारी ने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी थीं।

मैच कब और कहां खेला जाएगा?

भारत और न्यूजीलैंड के बीच चौथा टी20 मुकाबला शुक्रवार को ऑकलैंड के ईडन पार्क में खेला जाएगा। भारतीय समयानुसार मैच दोपहर 12:30 बजे शुरू होगा। भारत की नजरें सीरीज में लगातार चौथी जीत दर्ज करने पर होंगी, जबकि न्यूजीलैंड घरेलू मैदान पर जीत के साथ वापसी करना चाहेगा।