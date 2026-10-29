नई दिल्ली: भारतीय टी20 टीम के उपकप्तान तिलक वर्मा ने अपनी नई भूमिका को लेकर खुलकर बात की है। उन्होंने बताया कि कप्तान श्रेयस अय्यर के साथ मैदान पर रणनीतिक सुझाव साझा करना उन्हें पसंद है। तिलक ने अपनी फील्डिंग को लेकर भी अनुभव साझा किया और बताया कि साल 2026 में वह एक कैलेंडर वर्ष में सबसे ज्यादा कैच लेने वाले फील्डर बन गए हैं।

उपकप्तानी की जिम्मेदारी का आनंद ले रहे हैं तिलक वर्मा

भारतीय टी20 टीम के उपकप्तान तिलक वर्मा ने कहा कि वह अपनी नई जिम्मेदारी का भरपूर आनंद उठा रहे हैं। टी20 विश्व कप 2026 के बाद नेतृत्व में हुए बदलाव के दौरान श्रेयस अय्यर को कप्तान और तिलक को उपकप्तान बनाया गया था। तिलक को अपने राज्य हैदराबाद और इंडिया ए टीमों की कप्तानी करने का भी अनुभव है।

श्रेयस अय्यर के साथ मैदान पर साझा करते हैं सुझाव

तिलक वर्मा ने बताया कि वह मैदान पर कप्तान श्रेयस अय्यर के साथ अपने अनुभव और सुझाव साझा करते रहते हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ चौथे टी20 मुकाबले से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा, 'मैंने अपने राज्य के लिए हर फॉर्मेट में कप्तानी की है। पिछले एक साल से मैं इंडिया ए के लिए भी कप्तानी कर रहा हूं। इसलिए मेरे पास अनुभव और जानकारी है। मैं मैदान पर श्रेयस को जो भी सुझाव दे सकता हूं, वह हमेशा साझा करता हूं।'

'टी20 क्रिकेट में कप्तानी करना आसान नहीं'

तिलक ने टी20 क्रिकेट में कप्तानी की चुनौतियों पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि मौजूदा दौर में मुकाबले काफी हाई स्कोरिंग हो रहे हैं, जिससे कप्तान पर दबाव बढ़ जाता है। तिलक के मुताबिक, ऐसी परिस्थितियों में उपकप्तान की भूमिका और भी अहम हो जाती है।

उन्होंने कहा, 'टी20 दबाव वाला खेल है। खासकर आज के समय में, जब मुकाबलों में काफी ज्यादा रन बन रहे हैं, तो दबाव हमेशा रहता है। कप्तान के लिए हर चीज पर नजर रखना मुश्किल होता है। इसलिए जहां भी मैं उसकी मदद कर सकता हूं, वहां अय्यर के साथ बातचीत करता हूं। वह भी मुझसे सुझाव मांगते हैं। मैं इन छोटी-छोटी जिम्मेदारियों का आनंद ले रहा हूं।'

'बचपन से ही अच्छी फील्डिंग करना पसंद है'

तिलक ने बताया कि फील्डिंग उनके खेल का पसंदीदा हिस्सा रही है और वह इसे कभी बोझ नहीं मानते। विदेशी परिस्थितियों में तेज हवा, ठंड और हवा में डगमगाती गेंद के बावजूद वह मैदान पर अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश करते हैं।

उन्होंने कहा, 'मैं बचपन से ही अच्छा फील्डर रहा हूं। जब भी मैं फील्डिंग का अभ्यास करता हूं, तो इसे कभी बोझ नहीं समझता। विदेश में खेलते समय हवा चलती है, मौसम ठंडा होता है और गेंद हवा में डगमगाती है, लेकिन मुझे हमेशा से फील्डिंग करने में सचमुच मजा आया है। मैं मैदान पर लंबे समय तक रहने की कभी शिकायत नहीं करता।'

न्यूजीलैंड के खिलाफ चौथे टी20 पर नजरें

भारत और न्यूजीलैंड के बीच चौथा टी20 मुकाबला ऑकलैंड के ईडन पार्क में खेला जाना है। भारतीय टीम शुरुआती तीन मैच जीतकर सीरीज में 3-0 की अजेय बढ़त बना चुकी है। ऐसे में तिलक वर्मा की उपकप्तानी, मैदान पर उनके सुझाव और उनकी शानदार फील्डिंग आगामी मुकाबले में भी टीम के लिए अहम साबित हो सकती है।