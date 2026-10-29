ऑकलैंड: न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच मैचों की वनडे सीरीज से पहले भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। ऑकलैंड पहुंचने के बाद गिल नेट्स पर बल्लेबाजी करते नजर आए। इस सीरीज में रोहित शर्मा और विराट कोहली की भी वापसी होगी। वनडे सीरीज का आगाज 4 नवंबर से ऑकलैंड के ईडन पार्क में होगा।

वनडे सीरीज से पहले नेट्स पर उतरे शुभमन गिल

भारत के टेस्ट और वनडे कप्तान शुभमन गिल ने न्यूजीलैंड में भारतीय टीम से जुड़ने के बाद अभ्यास शुरू कर दिया है। गिल टी20 टीम के साथ जुड़ने के बाद नेट्स पर बल्लेबाजी करते दिखाई दिए। उनका पूरा ध्यान आगामी वनडे सीरीज के लिए अपनी तैयारियों को मजबूत करने पर है।

माथे पर खास डिवाइस पहनकर किया अभ्यास

अभ्यास सत्र के दौरान शुभमन गिल के माथे पर 'टेंपल' नाम का फिटनेस ट्रैकिंग डिवाइस भी नजर आया। इस डिवाइस के जरिए उनकी ट्रेनिंग से जुड़ी गतिविधियों पर नजर रखी जा सकती है। हालांकि, इसके इस्तेमाल के उद्देश्य को लेकर रिपोर्ट में कोई विस्तृत जानकारी नहीं दी गई है।

केएल राहुल और गुनूर बराड़ भी टीम से जुड़े

शुभमन गिल के अलावा विकेटकीपर-बल्लेबाज केएल राहुल और तेज गेंदबाज गुनूर बराड़ भी भारतीय टीम से जुड़ गए हैं। राहुल ने नेट्स पर बल्लेबाजी का अभ्यास किया, जबकि टीम वनडे सीरीज के लिए अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दे रही है। इस सीरीज में भारतीय टीम के सामने न्यूजीलैंड की चुनौती होगी।

रोहित शर्मा और विराट कोहली की होगी वापसी

न्यूजीलैंड के खिलाफ आगामी वनडे सीरीज भारतीय प्रशंसकों के लिए खास रहने वाली है, क्योंकि इसमें अनुभवी बल्लेबाज रोहित शर्मा और विराट कोहली की वापसी होगी। दोनों खिलाड़ियों का अनुभव टीम के लिए अहम साबित हो सकता है। कप्तान शुभमन गिल के साथ इन दोनों दिग्गजों की मौजूदगी भारतीय बल्लेबाजी क्रम को मजबूती देगी।

अभिषेक शर्मा से बातचीत करते दिखे गिल

अभ्यास के दौरान शुभमन गिल अपने करीबी दोस्त और भारतीय टी20 ओपनर अभिषेक शर्मा के साथ बातचीत करते नजर आए। अभिषेक ने वेलिंगटन में खेले गए तीसरे टी20 मुकाबले में सिर्फ 38 गेंदों पर 113 रन की तूफानी पारी खेली थी। उनकी इस पारी की बदौलत भारत ने 199 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए मुकाबले में शानदार प्रदर्शन किया और पांच मैचों की सीरीज में 3-0 की अजेय बढ़त बना ली।

ईशान किशन ने भी नेट्स पर की बल्लेबाजी

ग्रोइन की चोट से उबर रहे विकेटकीपर-बल्लेबाज ईशान किशन ने भी अभ्यास सत्र में बल्लेबाजी की। केएल राहुल ने भी नेट्स पर समय बिताया। अभ्यास के दौरान शुभमन गिल ने बल्लेबाजी कोच सितांशु कोटक से बातचीत की और इसके बाद खुद बल्लेबाजी करने पहुंचे। हालांकि, ईशान की फिटनेस और उपलब्धता को लेकर अंतिम स्थिति स्पष्ट होना बाकी है।

कब शुरू होगी भारत-न्यूजीलैंड वनडे सीरीज?

भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की वनडे सीरीज 4 नवंबर से शुरू होगी। पहला मुकाबला ऑकलैंड के ईडन पार्क में खेला जाएगा। वनडे सीरीज के बाद दोनों टीमें 19 नवंबर से शुरू होने वाली दो मैचों की टेस्ट सीरीज में आमने-सामने होंगी। शुभमन गिल दोनों प्रारूपों में भारतीय टीम की कप्तानी करेंगे।