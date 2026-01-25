स्पोर्ट्स डेस्क : भारत और न्यूजीलैंड के बीच रविवार को खेले गए पांच मैचों की टी20 सीरीज के तीसरे मुकाबले में टीम इंडिया ने ज़बरदस्त प्रदर्शन करते हुए 8 विकेट से जीत दर्ज की और सीरीज पर कब्जा जमा लिया। यह मुकाबला गुवाहाटी के बारासापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया, जहां भारतीय बल्लेबाजों ने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को टिकने का कोई मौका नहीं दिया।



टॉस जीतकर भारत ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। न्यूजीलैंड की टीम निर्धारित 20 ओवर में 153 रन ही बना सकी। इसके जवाब में भारत ने सिर्फ 10 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया। इससे पहले खेले गए दोनों टी20 मुकाबले भी भारत जीत चुका था, जिससे सीरीज पहले ही भारत के पक्ष में झुक चुकी थी।

भारतीय बल्लेबाजी: शुरुआती झटका, फिर तूफान

154 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया की शुरुआत बेहद खराब रही। पहली ही गेंद पर संजू सैमसन मैट हेनरी की गेंद पर बोल्ड हो गए। हालांकि इसके बाद ईशान किशन ने तेजी से रन बटोरते हुए पारी को संभाला। किशन ने 13 गेंदों में 28 रन बनाए, जिसमें 3 चौके और 2 छक्के शामिल थे। चौथे ओवर में उनके आउट होने तक भारत का स्कोर 50 के पार पहुंच चुका था।

इसके बाद मैदान पर अभिषेक शर्मा का तूफान देखने को मिला। उन्होंने सिर्फ 14 गेंदों में अर्धशतक जड़ दिया और 7वें ओवर में ही भारत का स्कोर 100 के पार पहुंच गया। अभिषेक के साथ सूर्यकुमार यादव ने भी आक्रामक अंदाज अपनाया। सूर्या ने 25 गेंदों में फिफ्टी पूरी की। भारत ने 10 ओवर में ही मुकाबला अपने नाम कर लिया।

अभिषेक शर्मा 20 गेंदों में 68 रन बनाकर नाबाद रहे, जिसमें 7 चौके और 5 छक्के शामिल थे। वहीं सूर्यकुमार यादव ने 26 गेंदों में नाबाद 57 रन बनाए और अपनी पारी में 6 चौके व 3 छक्के लगाए।

न्यूजीलैंड की पारी: शुरुआती झटकों से उबर नहीं पाई टीम

पहले बल्लेबाजी करने उतरी न्यूजीलैंड की शुरुआत बेहद खराब रही। पहले ही ओवर में हर्षित राणा ने डेवोन कॉन्वे को आउट कर दिया, जिनका कैच हार्दिक पांड्या ने शानदार अंदाज में लपका। कॉन्वे सिर्फ 1 रन बना सके। दूसरे ओवर में हार्दिक पांड्या ने रचिन रवींद्र को पवेलियन भेजा, जो 4 रन ही बना पाए।



इसके बाद जसप्रीत बुमराह ने अपने पहले ओवर में टिम सेफर्ट को बोल्ड कर दिया। पावरप्ले में ही न्यूजीलैंड के तीन बल्लेबाज आउट हो चुके थे। हालांकि इसके बाद मार्क चैपमैन और ग्लेन फिलिप्स के बीच एक अच्छी साझेदारी हुई। 10 ओवर के बाद न्यूजीलैंड का स्कोर 75/3 था।



12वें ओवर में रवि विश्नोई ने इस साझेदारी को तोड़ते हुए चैपमैन को आउट किया, जिन्होंने 32 रन बनाए। डेरिल मिचेल भी ज्यादा देर टिक नहीं सके। कप्तान मिचेल सैंटनर ने 27 रनों का योगदान दिया, लेकिन टीम 153 रन तक ही पहुंच सकी।



भारत की ओर से जसप्रीत बुमराह ने 3 विकेट झटके, जबकि हार्दिक पांड्या और रवि विश्नोई को 2-2 सफलताएं मिलीं। हर्षित राणा को भी एक विकेट मिला।

प्लेइंग 11

भारत : संजू सैमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, इशान किशन, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, रिंकू सिंह, हर्षित राणा, रवि बिश्नोई, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह।

न्यूजीलैंड : डेवोन कॉनवे, टिम सीफर्ट (विकेटकीपर), रचिन रवींद्र, ग्लेन फिलिप्स, मार्क चैपमैन, डेरिल मिशेल, मिशेल सेंटनर (कप्तान), काइल जैमीसन, मैट हेनरी, ईश सोढ़ी, जैकब डफी।